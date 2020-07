Všetci máme ešte v pamäti prípad Kristínky (†2) z Nitry, ktorá pred piatimi rokmi zomrela v rozhorúčenom aute po tom, ako ju tam zabudol vlastný otec. Podobná tragédia sa stala pred dvoma rokmi v Trstenej na Orave, kde v rozpálenom vozidle nechala Sabinku (†2) jej matka. Aby sa to už nikdy neopakovalo, polícia každý rok upozorňuje na problém veľkou kampaňou Nezabudni na mňa v aute!

Hoci aktuálne si užívame príjemné letné teploty, horúčavám sa nevyhneme ešte tento týždeň. V piatok má byť v Bratislave až 33 stupňov Celzia. Pri takýchto teplotách sa zo stojaceho auta so zatvorenými oknami na slnku stáva skleník, v ktorom veľmi rýchlo stúpa teplota vzduchu. Ten sa môže počas jednej hodiny prehriať na 60 až 70 °C.

Teplota v aute počas horúčav stúpa veľmi rýchlo. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Záchranári prízvukujú, že takúto vysokú teplotu nevydrží nič živé. So zohrievaním vzduchu sa zohrieva aj organizmus, a to do 40,5 až 41 °C. Pri takejto vysokej teplote začínajú zlyhávať základné životné funkcie – vedomie, dýchanie a krvný obeh. „Smrť organizmu v niektorých prípadoch môže nastať už po 15 až 20 minútach strávených pri extrémne vysokej teplote vzduchu. V žiadnom prípade nie je preto bezpečné nechávať v uzamknutom aute deti, starých a bezvládnych ľudí, ale ani zvieratá, ktoré sa bez pomoci nedokážu dostať z auta von,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Sabinku nechala matka v aute, keď išla k lekárovi

Naposledy Slovenskom otriasol prípad dvojročnej Sabinky z Trstenej, ktorú matka počas návštevy gynekológa nechala v 30-stupňových horúčavách zatvorenú 4 hodiny v zaparkovanom aute. Dievčatko nemalo šancu. Keď vybrali jej nehybné telíčko, namerali mu teplotu 40,6 °C. Pred piatimi rokmi zas podnikateľ Jozef Kurák z Nitry zabudol odviezť dvojročnú dcérku Kristínku do škôlky. Dieťa zomrelo v rozhorúčenom aute. Bolesť zo straty dcérky nakoniec vyústila do smrti samotného otca o rok a pol neskôr.

Aj zvieratá v horúcom vozidle trpia

Tohtoročná kampaň policajtov bola zameraná na prípady, keď ľudia nechajú v rozhorúčenom aute psíkov. Čerstvým príkladom je zabudnutý pes na parkovisku v Nitre. Trpiace zviera si, našťastie, všimli policajné preventistky. „K ochladzovaniu organizmu psa dochádza najmä zrýchleným dýchaním s vyplazeným jazykom. Pri tomto sa z organizmu stráca aj množstvo tekutín. Následkom zvýšenej teploty prostredia a nemožnosti sa ochladiť nastáva dehydratácia a prehriatie organizmu, hypertermia. Prehriatie sa môže skončiť poruchou centrálnej nervovej sústavy, šokom, zvýšenou zrážanlivosťou krvi až cirkulačným zlyhaním a teda úhynom zvieraťa,“vysvetľuje hlavný veterinárny lekár ministerstva vnútra Martin Paľa.

Pootvorené okienko nestačí!

Na snímke ukážka zabudnutého psa v aute počas tlačovej konferencie Prezídia Policajného zboru (PPZ) SR k uvedeniu 3. ročníka projektu Nezabudni na mňa v aute v Bratislave 8. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Je chybou domnievať sa, že pes sa prehreje v aute iba pri extrémne vysokej teplote vonkajšieho prostredia. Samozrejme, vysoká vonkajšia teplota tento proces urýchli, no už napríklad pri 15 °C a priamom slnečnom žiarení sa vozidlo dokáže vyhriať na neznesiteľnú teplotu. Pri vonkajšej teplote 30 °C už ani nepomôže, ak necháte pootvorené okienko.

Ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute vás tiež môže vyjsť poriadne draho. Podľa závažnosti môže ísť o priestupok s pokutou do výšky 1 000 eur, ale aj o trestný čin týrania zvierat.

Ak zabudnete v aute dieťa, čelíte trestnému činu opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, za ktorý hrozí jeden až päť rokov väzenia. Pri deťoch mladších ako šesť rokov hrozí až 10-ročné väzenie.

Môžete rozbiť sklo?

Ľudia sa často pýtajú, čo robiť, ak si dieťa či psa v aute všimnú. „Na otázku, či rozbiť okno na aute, sa nedá odpovedať jednoznačne. Okrem toho, že môže dôjsť k najtragickejšej udalosti, a to smrti dieťaťa alebo zvieraťa, občan na druhej strane riskuje, že sa dopustí protiprávneho konania poškodením cudzieho majetku a majiteľ vozidla môže žiadať súdnou cestou náhradu vzniknutej škody. Ak by však išlo o prípad krajnej núdze, občan by mohol postupovať aj takýmto spôsobom,“vysvetľuje zástupca riaditeľa úradu kriminálnej polície Marek Kordík. Podľa neho je najlepšie zavolať okamžite na 158, kde vás budú navigovať podľa konkrétnej situácie.

