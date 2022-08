Prvú augustovú sobotu nečakane vyhasol život mladého obľúbeného trénera Jindra († 33). Osudným sa mu stal náraz na bicykli do stromu v bratislavskej Rači. Rodina, kamaráti aj desiatky zverencov sa s ním prišli v včera poobede naposledy rozlúčiť na katolícky cintorín do jeho rodného Komárna.

Jindrovi prišlo dať posledné zbohom na cintorín vyše 100 ľudí. Okrem najbližších prišlo aj mnoho ľudí, ktorých trénoval. „Úprimne sa vám priznám, že dnes ťažkú úlohu mi dala občianska povinnosť," povedal kňaz na začiatok smútočnej reči.

„Náš drahý zosnulý prešiel na zemi iba 33 rokov, kto z nás môže povedať, že poznal jeho všetky radosti?" pýtal sa duchovný, pomedzi ktorého slová bolo počuť z prvých radov smutný plač.

POZRITE SI FOTO Z POHREBU >>>

„Celý život sa venoval športu a to hlavne crossfitu. Vytvoril systém, ktorý nasledovali stovky mladých ľudí po celom Slovensku. S jeho vernou družkou Simonou sa mali v septembri nasťahovať do spoločného domu," prezradil ich plánovaný veľký spoločný krok.

„Jindro bol vždy ochotný pomáhať a vždy mal úsmev na perách. Snažil sa všetko zariadiť tak, aby ľudia okolo neho cítili, že tu je pre nich. Viem, že nežil zbytočne," uviedol na záver. Okrem kňaza počas pohrebu už iné rozlúčkové slová nezazneli. Po skončení oficiálnej časti vyriekol posledné slová a rakvu s jeho pozostatkami pracovníci pohrebníctva zakopali.

Jindro sa v osudnú sobotu bicykloval s kamarátmi z Bieleho kríža smerom k rázcestiu Šenkárskeho a Pieskového potoka. Pri zjazde vyletel z ostrej zákruty a narazil do stromu. Záchranári sa ho pokúšali resuscitovať, no neúspešne. Uplynulú nedeľu by oslávil 34. narodeniny.