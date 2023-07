Plošiny uľahčujú prepravu najmä imobilným. Mnohí vozíčkari či starší ľudia s chodúľkou sa však cez podchod v Humennom nedostanú už roky nikam, hoci plošiny nainštalované sú. „Stále sú na tom istom mieste, nedajú sa spustiť a nikto sa ani nezaujíma o to, že to nefunguje,“ rozčuľuje sa Humenčan Ján (79).

Podchod prepája veľkú a malú polikliniku s hlavnou železničnou a autobusovou stanicou a tiež so zdravotným strediskom. „Ak ma pošle lekár z polikliniky do zdravotného strediska, musím všetko obchádzať dookola. Ak nevládzem, musím si zaplatiť taxík. Veď to je aj štyri-päť kilometrov naokolo,“ konštatuje Ján.

Opravované boli celkovo šestnásťkrát. Pred inštaláciou vyskúšané neboli. Zdroj: Lukáš Koco

Za posledných sedem rokov plošiny fungovali výnimočne. Už počas skúšobnej doby, dva mesiace od ich inštalácie sa javili nedostatky. „Nefunkčnými a poruchovými sa stali koncové spínače, riadiace jednotky, ovládače pohybu, problémom bola aj nestabilizácia polohy plošiny,“ informuje Marián Škuba z tlačového oddelenia mesta.

Oslovili sme tiež komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. O probléme nevedela. „Berieme to ako podnet a začíname v ňom konať, oslovíme mesto Humenné a pravdepodobne mu uložíme opatrenia na nápravu,“ informovala nás hovorkyňa komisárky Elena Koritšánska.

Celkovo tri kusy plošín boli v čase inštalácie prototypmi. Teda nainštalované boli skôr ako odskúšané v reálnej prevádzke. „Postupne sa ešte v záručnej dobe realizovalo až šestnásť opráv, pričom iba v piatich bol na vine vandalizmus. Plošiny po opravách fungovali vždy iba istý čas, nie dlhšie ako jeden-dva mesiace,“ informuje hovorca.

Podchod prepája veľkú a malú polikliniku s hlavnou železničnou a autobusovou stanicou a tiež so zdravotným strediskom. Zdroj: Lukáš Koco

Ľudia žiadajú o nápravu. Oficiálne totiž plošiny mesto vyradilo na jeseň roka 2022. „Toľké roky to nikto nevymenil? Hanba! Načo to tam je? Najvyšší čas s tým niečo spraviť,“ reaguje obyvateľka Helena (72). Obyvatelia sa ale minimálne tento roky opravy pre financie nedočkajú. „Technické služby oslovili výrobcov zdvíhacích plošín pre imobilných obyvateľov so žiadosťou o zameranie, návrh konštrukčného riešenia a vypracovanie cenovej ponuky,“ spresňuje Marián Škuba.

Komisárka pre zdravotne postihnutých vidí problém aj v koľajniciach. „Ak by ich aj chcel použiť človek odkázaný na invalidný vozík, hrozilo by mu vypadnutie z vozíka: koľajnica je príliš strmá a absolútne nevhodná a nebezpečná pre osoby na vozíku,“ doplnila Koritšánska.

Mesto podchod naposledy rekonštruovalo v roku 2013 za viac ako 400-tisíc eur

Vtedy sa však zabudol do projektu zahrnúť bezbariérový prístup. „Tri šikmé schodiskové plošiny pre imobilných boli inštalované a spustené do prevádzky začiatkom roka 2016. Proces ich realizácie stál 40 500 eur, pričom mestské zdroje z tejto sumy tvorili 12 500 eur,“ informuje tlačové oddelenie mesta s tým, že dotáciu čerpali z ministerstva financií. V pláne je tiež transformácia strechy na „zelenú“, z ktorej by bola voda odvádzaná do susediace parku.

