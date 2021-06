Návštevníci, turisti a kúpeľní hostia sa môžu počas letných víkendov dopraviť do Trenčianskych Teplíc elektrickým vláčikom, tzv. električkou, ktorá bola v minulosti neodmysliteľnou súčasťou kúpeľného mesta.

Trenčianska elektrická železnica (TREŽ) vozí do Trenčianskych Teplíc ľudí už od roku 1909. Od nepamäti sa ňou vozili turisti a hostia do kúpeľného mestečka. Električka má pre miestnych veľký význam a pôsobí aj ako atrakcia pre turistov, pretože ide o jedinečnú trať.

Historická električka bude premávať 4 mesiace

Do roku 2012 premávala električka v pravidelnom režime podľa cestovného poriadku, pod štátnymi železnicami, neskôr jej prevádzku prebrala nezisková organizácia. V súčasnosti ju môžete na trati stretnúť počas letných víkendov a sviatkov najbližšie 4 mesiace až do 26. septembra, pričom vypravia 8 spojov za víkend, štyri v sobotu a štyri v nedeľu.

Na trati medzi kúpeľným mestom Trenčianske Teplice a Trenčianskou Teplou zažila minulú sezónu úspech a napriek koronakríze prepravila za leto takmer 7 400 cestujúcich. Jej trať, ako aj samotná električka, je jedinečná svojho druhu na Slovensku a má regionálny význam.

Podporovateľom železnice je aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trenčianske Teplice, obec Trenčianska Teplá a v neposlednom rade aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý pravidelne prispieva aj na jej prevádzku. Inak tomu nie je ani tento rok. ,,Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi veľkých podporovateľov električky, preto od roku 2015 prispieva každoročne na jej prevádzku, ktorá je dôležitou súčasťou cestovného ruchu v kraji, sumou 25-tisíc eur", vyjadrila sa Lenka Kukučková z TSK.

Riaditeľ si sadá aj za volant

Električka zvykla premávať aj počas mimoriadnych jázd v zime, avšak pandémia koronavírusu a nemožnosť organizovania hromadných podujatí ju túto zimu úplne stopli. O to väčšiu spokojnosť a nadšenie so znovuobnovenej letnej prevádzky neskrýval jej riaditeľ Dušan Nosál, ktorého sme zastihli počas víkendu usmiateho aj za volantom električky.

„Pevne verím, že električka priláka minimálne toľko cestujúcich ako minulú sezónu, radi privítame návštevníkov z celého Slovenska. Premávame počas soboty, nedele a sviatkov až do 26. septembra. Obyčajné cestovné stojí 1 euro, zľavnené 50 centov a deti do 6 rokov majú jazdu za 10 centov,“ povedal nám.

Spokojní s letnou prevádzkou električky sú nielen turisti, ale aj miestni obyvatelia. Tomáš, ktorý žije na sídlisku už roky, hovorí, že mu električka chýba a že ju v minulosti rád využíval na cestu do školy.

,,Zastávku som mal hneď pod oknom a jej hlasné trúbenie sa mi spája s detstvom, teraz si ho aspoň takto pripomeniem počas víkendov, kedy vláčik premáva,“ spomína Tomáš.

Elektrický vláčik majú miestni v obľube, ale predsa len sa nájdu aj takí, ktorí na električku hromžia. Sú to neohľaduplní vodiči, ktorí si odvykli, že na trati premáva a mnohokrát prefrčia cez priecestie tesne pred ňou a nedajú jej prednosť. Šoféri jazdiaci do Trenčianskych Teplíc by sa preto mali mať počas víkendov na pozore.

Lukáš Trepáč