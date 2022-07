Rekonštrukcia handlovskej bytovky sa blíži KU KONCU! Kedy sa ľudia vrátia do svojich bytov? ×

Rekonštrukčné práce na bytovom dome na Okružnej ulici v Handlovej po júnovom tragickom požiari by mali stavebníci ukončiť do septembra. Náklady odhadlo spoločenstvo vlastníkov bytov na približne 500.000 eur, investovať chce i do väčšieho protipožiarneho zabezpečenia stavby.