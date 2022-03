Realitná maklérka Veronika: Nehnuteľnosti v Dubaji sa míňajú okamžite, nakupujú ich aj Slováci ×

Pochádza z Trenčianskeho kraja, no keď mala 18 rokov odišla za štúdiom do talianskej Bolone a jej ďalšie cesty viedli do Nemecka a Londýna. Napokon sa usadila v Dubaji, kde rozbehla úspešnú kariéru realitnej maklérky. Reč je o sympatickej Veronike Plichtovej, ktorá nám porozprávala o tom, aký je život v Dubaji, v akých cenách sa pohybujú miestne nehnuteľnosti, ale aj o tom, čo preferujú klienti zo Slovenska.