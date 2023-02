Anička, ako usmievavú pani všetci v Bzinciach pod Javorinou volajú, zdedila krásny veľký dom po rodičoch. Keď zomreli, vybrala sa do banky, vziať si úver. Banka jej dala a to aj napriek tomu, že príjem ženy bol len 150 eur mesačne.

Logicky sa stalo, že Anna nedokázala úver splácať. Vtedy sa spoznala s realitnému maklérovi Jozefovi, ktorý sa ponúkol, že od nej dom kúpi, vyplatí úver a ešte jej aj zabezpečí pekný jednoizbový byt v Trenčíne. O krásnom dome s veľkým pozemkom jej však tvrdil, že je to len barabizňa na zbúranie a ponúkal jej zaň približne osemtisíc eur, aj keď v tom čase sa takéto domy reálne predávali v Bzinciach od osemdesiat do stotisíc eur.

"Mne zomreli rodičia, chcela som si pomôcť a takto to skončilo. Ja som začala trošku rozhadzovať peniaze a mala som potom problém," priznáva poškodená. Tá však v poslednej chvíli, predtým ako malo dôjsť k zápisu do katastra, spravila správnu vec. Šla sa poradiť s vtedajšou starostkou obce Alenou Šoltýsovou, či spravila dobre.

"Prišla na obecný úrad. Keď sme si pozreli zmluvu a videli sme tam sumu, ktorá bola katastrofálne nízka a neadekvátna k domu a lokalite, kde sa nachádza, začali sme sa pýtať, prečo to podpísala, aký má dôvod. Vravela, že si zobrala pôžičku, ktorú nedokáže splácať a tento pán jej ponúkol, že jej dá peniaze na zaplatenie pôžičky a k tomu aj jednoizbový byt v Trenčíne. O tom byte sa však v kúpnej zmluve nehovorilo ani jedno jediné slovo," povedala Šoltýsová.

Exstarostka vraví, že ceny domov v tejto lokalite sa v tom čase pohybovali desaťnásobne vyššie, ako bola suma za dom na kúpnej zmluve. Preto okamžite zasiahla. Len vďaka jej rýchlej reakcii invalidná dôchodkyňa Anička o dom neprišla.

Šoltýsová podala na súd žiadosť o predbežné opatrenie a zastavenie zavkladovania do katastra. "Súd žiadosti vyhovel a potom sa to všetko začalo riešiť," hovorí exstarostka. Opatrovníkom Aničky sa následne stala obec, aby sa žena znova nedostala do podobných problémov. "Nechceli sme, aby sa zopakovala situácia, že príde iný človek, ktorý vie, že to je jeden z najlepších domov na tej ulici. Anička je veľmi dôverčivé, úprimné stvorenie, aby sa nestalo, že to bude znova zneužité," uzavrela bývalá starostka s tým, že obžalovaný Jozef rozhodne nebol prvý, ktorý chcel takto oblafnúť majiteľov domov v obci.

Podľa prokurátora bola podaná obžaloba za prečin úžery v tom zmysle, že páchateľ využil tridsať rokov trvajúcu psychickú chorobu poškodenej a ponúkol inzerátom do novín, že pomôže ľuďom vo finančnej núdzi s predajom nehnuteľnosti aj za ponuky náhradného bývania.

"Poškodená aj na základe svojho nepriaznivého psychického stravu na tento inzerát reagovala," povedal prokurátor s tým, že Jozef sa s Annou stretol, dom obhliadol a za výrazne nižšiu cenu, ako bola trhová hodnota domu ju dotlačil k jeho predaju. "Tento predaj sa našťastie nezrealizoval, nakoľko zasiahli rodinní príslušníci poškodenej aj obec," uzavrel prokurátor.

Obžalovaný Jozef najprv podal odpor voči trestnému rozkazu. Na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom ho však stiahol, čím uznal správnosť rozhodnutia súdu. Trestný rozkaz môže byť vydaný v prípade, keď dôkazy jednoznačne dokazujú vinu obvineného.