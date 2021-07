Keď vyšlo ministerstvo životného prostredia s informáciou o nebezpečnej rádioaktívnej vode v Podhájskej, kúpaliska sa zastal Viktor Goliáš (49), známy český vedec z Ústavu geochémie, mineralógie a nerastných zdrojov na Karlovej Univerzite v Prahe. On sám sa v rádioaktívnej vode totiž kúpe už roky. Prezradil aj to, aké hodnoty rádioaktivity sú zdraviu škodlivé, či ich vôbec môžu dosiahnuť termálne vody a v čom ho najviac pobúrilo stanovisko nášho ministerstva.

Prečo ste sa zastali kúpaliska v Podhájskej?

Ministerstvo životného prostredia najskôr nepredložilo žiadne konkrétne údaje, akú rádioaktivitu tam nameralo a najmä podľa akých noriem to hodnotí. Použili len slovo rádioaktivita, ktoré sa často používa v negatívnom kontexte. To je prinajmenšom neetické a kúpele to poškodilo. Potom vyšlo s informáciou, že boli prekročené limity rádioaktivity z hľadiska kvality povrchových vôd, teda nie pre kúpeľné vody. To sa mi zdá úplne od veci a rozhodne to ministerstvo neoprávňuje uzavrieť kúpalisko pre verejnosť. Z hľadiska kúpeľníctva je totiž rádioaktivita pozitívna zložka minerálnych vôd a pôsobí liečivo.

Prečo je rádioaktívny kúpeľ zdravý?

Živé organizmy s rádioaktivitou spolunažívajú od počiatku, t. j. štyri miliardy rokov. Život v podstate vznikol jej pôsobením a preto je na ňu adaptovaný. Aj biologické experimenty hovoria, že pokiaľ by nás izolovali do miest, kde je nulová rádioaktivita, zrejme by sme mali vážne zdravotné problémy. Podľa balneológov (pozn. red. balneológia je vedný odbor o liečivých minerálnych vodách a kúpeľníctve) má dokonca skupina rádioaktívnych vôd najlepšie fyziologické účinky zo všetkých typov minerálnych vôd.

Práve preto sa rádioaktívne vody využívajú v kúpeľníctve?

Zdravotné benefity rádioaktívnych vôd sú veľmi dobre známe práve z kúpeľov, v ktorých sa využívajú ich terapeutické účinky. V Českej republike hovoríme napríklad o kúpeľoch Jáchymov, no podobné kúpele nájdeme na rôznych miestach všade vo svete. V Nemecku sú to Bad Brambach či Bad Schleema. V Rakúsku zase Bad Gastein. Kúpalisko v Podhájskej je asi najviac podobné japonským kúpeľom Misasa. Treba však dodať, že v Podhájskej je rádioaktivita len jedna zo zložiek, ktorá môže pôsobiť pozitívne.

Na akom princípe fungujú zdravotné benefity vyplývajúce z rádioaktivity?

Hlavný mechanizmus, ktorý je dostatočne dobre preskúmaný, sa volá hormeze a hovorí o tom, že žiarením poškodíte DNA, čo spustí jej opravné mechanizmy. Za objasnenie tohto princípu bola v roku 2015 udelená Nobelova cena za chémiu. Takýmto spôsobom sa totiž opravia aj poruchy, ktoré pôvodne neboli spôsobené rádioaktivitou. Odstránia sa tak staré bunky a porušené časti, ktoré nie sú životaschopné.

Aké sú klinické účinky tohto mechanizmu?

Organizmus sa aktivuje, a to najmä pohybové ústrojenstvo. Môžu sa vďaka tomu vyriešiť aj imunitné a ďalšie problémy. Stále však hovoríme o nízkych dávkach rádioaktivity.

