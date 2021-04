Kvôli zlej epidemiologickej situácii boli základné školy pre žiakov druhého stupňa od 26. októbra zatvorené. Pre ôsmakov a deviatakov sa však tento pondelok všetko zmenilo. Papuče a pyžamá tak odložili a pekne upravení prišli ráno na ôsmu do školy.

Testov a skúšania sa však zatiaľ báť nemusia. Podľa usmernení z Ministerstva školstva, sú školy povinné pre nich vymedziť prvé dva týždne na adaptáciu a dostatok času venovať témam súvisiacim s duševným zdravím. Deti by mali stráviť väčšinu času s triednymi učiteľmi a vyzdvihuje sa aj spolupráca so školským psychológom.

„V našom prípade budú mať žiaci hodiny s triednym učiteľom, ale aj so psychológom, no tým, že sme so psychológom už počas dištančného vyučovania spolupracovali, chceme do týchto dvoch týždňov zaradiť už aj niektoré predmety,“ povedala výchovná poradkyňa Katarína Múková zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici.

Žiaci na Ďumbierskej majú podľa Múkovej však aj tak zmiešané pocity. „Predovšetkým sa boja prijímacích pohovorov, ktoré budú už o dva týždne. Za normálnych okolností bývajú talentové skúšky už na prelome marca a apríla, teraz budú všetky skúšky v období od 3. do 14. mája. To, znamená, že ak sa žiak hlási na štyri školy, dve s talentovými skúškami a dve so všeobecnými, bude musieť zvládnuť štyri skúšky v priebehu veľmi krátkeho obdobia,“ vysvetľuje Múková.

Podľa výchovnej poradkyne, tohtoroční deviataci za posledný pol rok neprišli len o možnosť prezenčného vzdelávania. „Prišli o najkrajší rok, ktorý študenti na škole zažívajú, kedy sa môžu hrdo pohybovať s vedomím, že sú najstarší,“ uvádza a v zápätí dodáva, že táto generácia sa namiesto toho musí zamýšľať nad rozsiahlymi problémami.

„Napríklad aj nad tým, že čo ak sa dostanú do karantény práve cez prijímacie skúšky. Musia rátať s rôznymi variantmi. Na každé „čo keď“ musia mať prichystanú odpoveď,“ dodáva Múková.

Výchovná poradkyňa Katarína Múková hovorí, že deviataci prišli o najkrajší rok Zdroj: Beáta Javorčíková

Aj podľa psychologičky Zuzany Vencelovej z Centra psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici majú žiaci protichodné pocity. „Na jednej strane sa tešia, že stretnú znovu svojich spolužiakov a obnovia sa sociálne kontakty. Na strane druhej sa možno až tak netešia, pretože čas pobytu doma mimo školy bol naozaj dlhý a určite si na to do istej miery aj zvykli a našli v tom pre seba aj výhody,“ vysvetľuje.

Návrat do škôl bude psychologičky náročný v tom, že si žiaci budú musieť zvykať na obnovený režim. Vďaka usmerneniu z Ministerstva školstva však neočakáva výrazné ťažkosti.

