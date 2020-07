Slováci môžu od pondelka 20. júla letieť už aj do Veľkej Británie. Po rokovaní konzília odborníkov zaradili totiž epidemiológovia tento ostrovný štát medzi menej rizikové krajiny. Je let do Veľkej Británie alebo návrat odtiaľ naozaj bezpečný?

Bratislavské letisko tak konečne mohlo do svojej ponuky zahrnúť lety z a do Veľkej Británie.

Lekári a odborníci však tým nadšení nie sú. Pozrite sa, pred čím varujú!

Od pondelka by tak mali byť umožnené pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika do hlavného mesta Londýna na letisko Stansted, do Edinburghu, do Manchestera, do Birminghamu a do Londýna na letisko Luton.

Cestujúci na opätovne otvorenom bratislavskom letisku Zdroj: Jaroslav Novák

Prvý prílet z Veľkej Británie, z Londýna-Lutonu do Bratislavy, sa uskutočnil v pondelok 20. júla o 15.50 s následným odletom do Londýna o 16.25. Do hlavného mesta Anglicka sa po štvormesačnej pauze pre pandémiu chystala aj Martina (47) z Novej Dubnice, ktorá tam žije a pracuje. "Nebojím sa tam vycestovať," povedala nám Martina a dodala, že sa chráni a dodržiava aj všetky hygienické opatrenia.

Príbuzných a rodinu na Slovensko prišla navštíviť tiež Marcela (42) s dcérkou Matildou (10), ktorá v Londýne pôsobí už 20 rokov. Pred príchodom na Slovensko si dala spraviť test na Covid-19, aby chránila najmä svoju rodinu. "Test mám negatívny, tak som sa uistila, že sme okej," povedala Marcela. Dodala, že akurát je to trochu divné, keď cestujete s maskami.

Nákazy ani toho, že by mohla nakaziť iných ľudí, sa nebojí ani Zuzana (43) z Handlovej. Posťažovala sa nám akurát na rúško v lietadle. "V lietadle to bolo trošku nepríjemné s tou maskou na tvári, ale inak bol let v pohode," dodala Zuzka, ktorá do rodnej krajiny priletela za rodinou.

Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Ševčíkovej odletia prví cestujúci na druhé londýnske letisko Stansted v utorok 21. júla o 6.30. V stredu 22. júla je zase plánovaný odlet do Manchestru a vo štvrtok 23. júla aj do Birminghamu a Edinburghu. Lety na obe londýnske letiská sú od augusta v pláne s frekvenciou päťkrát týždenne, do ostatných destinácií sa bude lietať dvakrát do týždňa. Ako ďalej dodala, lety do Londýna-Lutonu a z neho prevádzkuje z Bratislavy letecká spoločnosť Wizz Air, lety do ostatných britských destinácií zabezpečuje dopravca Ryanair. Od konca októbra by podľa slov Ševčíkovej mala pribudnúť aj pravidelná linka z Bratislavy do destinácie Leeds-Bradford vo Veľkej Británii.

Na snímke prázdne letisko M.R. Štefánika v Bratislave. Zdroj: Martin Mikláš

Okrem bratislavského letiska sa pravidelné lety z a do Veľkej Británie po viac než štvormesačnej pauze vracajú aj do Košíc. Leteckou spoločnosťou Wizz Air sa bude dať lietať na letisko Londýn-Luton a to počas júla trikrát týždenne. Spoločnosť Ryanair pridala na zoznam destinácií dostupných z Košíc letisko Londýn Stansted. Lietať sa bude dvakrát týždenne, a to do konca platnosti letného letového poriadku. Od 25. októbra dopravca plánuje zvýšiť kapacitu na tri lety týždenne.

