Milujú prepychový život a luxus a nedávajú si servítku pred ústa. Slováci podarených manželov jednoducho milujú. A konečne ich nemusia vidieť len na televíznych obrazovkách!

Geissenovci v piatok pricestovali na Slovensko a prichýlil ich sám minister Richard Sulík. Ten ich už poobede aj s kolegyňou Janou Cigánikovou čakal na bratislavskom letisku.

Večer si to zamierili priamo do centra mesta do známej luxusnej reštaurácie. Tam ich už čakal župan bratislavského kraja Juraj Droba a jeho partnerka Mirka Valovičová, ktorá bola generálnou komisárkou slovenskej expozície na EXPO v Dubaji. Neskôr v neprehliadnuteľnom červenom kostýme dorazila aj Cigániková.

Na hlavnú promenádu blízko divadla prišli okolo 9 večer a ľudia ich okamžite začali spoznávať. Robert aj Carmen rozdávali úsmevy na všetky strany a snažili sa so všetkými odfotiť. Robert sa dokonca smial, že je tu o nich väčší záujem ako v ich rodnom Nemecku. Pri dverách reštaurácie už ich čakal Droba, ktorý rodinku privítal a uviedol ich dovnútra.

Ľudia ich budú môcť ešte stretnúť v sobotu na Devíne a na cyklomoste Slobody. K večeru sa presunú do Šimák Zámok v Pezinku. Mali by sa zastaviť aj v Banskej Štiavnici a od štvrtka budú v Tatrách.

Anketa Ste radi, že Geissenovci natočia diel svojej reality šou na Slovensku? áno 25% nie 25% je mi to jedno 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný