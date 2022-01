V jednej z tichých uličiek v Ivanke pri Dunaji nás s úsmevom pri plote víta útly pán, za ktorým smerujeme až z Banskej Štiavnice. To je on, ovocinárska legenda, profesor Ivan Hričovský. Chceli sme ho spoznať a zároveň mu popriať všetko najlepšie k jeho nedávnym narodeninám. A tiež sme boli zvedaví na jeho vlastnú záhradu. Splnila očakávania, je krásna. Okrem toho, že sa záhradníctvu a ovocinárstvu venuje už 62 rokov, nezabúda ani na šírenie osvety.

“Príroda je pre nás zdravým i okrasou. Pestujme vlastné ovocie, zeleninu a kvetiny. Domáce je ďaleko zdravšie ako to, čo dovážame, je to menej chemizované,” hovorí odborník. No čo robiť, keď žijeme v meste a nemáme vlastnú záhradu? “Ale máme balkóny, kde môžeme pestovať nielen kvety, ale aj jahody, jablone alebo hrušku. Tiež marhuľu “St. Julien”, ríbezle a egreše. A budete mať na balkóne nielen okrasu, ale aj úžitok a to je hlavné,” ozrejmuje.

Myslí si, že si v tejto dobe vážime prírodu viac ako v minulosti, ale menej sa jej venujeme. Problémom je, že poľnohospodárstvo je po zániku družstiev a majetkov v zlom stave a preto sme odkázaní väčšinou na dovoz. Pokiaľ však ide o jeho vlastnú záhradu, profesor Ivan Hričovský sa stará o ovocné stromy a kríky, a manželka s dcérou o zeleninu.

"Moja manželka je absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odboru zeleninárstvo. Dcérka je ekonómka a vždy keď príde domov, ide so psíkom na prechádzku a pomáha mame. Má veľmi rada okrasné dreviny, najmä ruže,” približuje Hričovský. Nájdeme u nich jablone, hrušky, marhule, broskyne, čerešne, višne, orech kráľovský a okrasné dreviny. Podľa jeho slov je potrebné presadzovať pestovanie orechov, pretože ich na Slovensku máme žalostne málo. Sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a chlapom odporúča večer miesto slivovice dať si dva oriešky a budú zdraví.

A čo vyrába rodinka z dopestovaného ovocia? Destiláty to nie sú. “Manželka robí kompóty z kôstkovín a jablká i hrušky uskladňujeme v dvoch vrstvách v debničkách v pivnici. Ja mám najradšej jablká, hrušky a ríbezle. Jedávam ovocie každý deň. Tiež vždy pred obedom alebo večerou 3-4 kolieska banána a 3-4 kúsky pomaranča. Vždy, asi pol hodinu pred hlavným jedlom,” približuje.

