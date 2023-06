SHMÚ vydal na dnešný deň výstrahy pred povodňami. Prvý stupeň sa týka okresov Michalovce, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Košice a Košice-okolie. Pre trebišovský okres platí výstraha druhého stupňa do 19-tej večer.

Búrky sa na našom území začali tvoriť už napoludnie. Najviac zasiahnuté sú okresy Revúca a Rožňava. Obec Vajkovce pri Košiciach vytopilo. "Hlásili búrky, ale že až tak extrémne budú sme si nepredstavovali," píšu ľudia na sociálnych sieťach.

Najviac ich mrzí úrodu, o ktorú prišli. "Uhorky, paradajky, všetko je preč. Voda ich zaliala, krúpy zničili už úplne," hovorí obyvateľ Revúcej.

Aktuálne sa mračná presúvajú ďalej na východ, zvyšné územie Slovenska by zasiahnuť nemali. V priebehu zajtrajška ale meteorológovia predpovedajú výraznú zmenu. Zobudiť by sme sa mali do teplého a slnečného pondelka.

