Pripravte sa na prvú vlnu horúčav v tomto roku: Meteorológovia hlásia aj TROPICKÝ DEŇ!

Budúci týždeň očakávajú meteorológovia nástup prvej vlny horúčav v tomto roku. Začať by sa mohla už v utorok, prípadne v stredu (15. - 16. 6.), a trvať by mala minimálne do konca budúceho týždňa.