Zuzana Ďurmeková priletela do Izraela z Piešťan v stredu 4. októbra. Vojna sa začala v sobotu 7. októbra. Primátorka sa nachádza v oblasti, kde je relatívny kľud, napriek tomu sa však nocou nesú zvuky vojny. „Verte mi, že v noci počúvať výstrely, krik a výbuchy, to na pohode nikomu nepridá,“ zverejnila primátorka na sociálnej sieti.

Priznáva, že s manželom cítia beznádej a strach. „Až doposiaľ sme netušili, ako odídeme z tejto krajiny. Len vieme, že to musí byť čím skôr. Mnohí si myslíte, že odlietame špeciálnym lietadlom v stredu. Nie, nie je to tak. Je nás tu veľa a lietadlo odvezie asi 83 ľudí. Smola…,“ opísala primátorka svoje pocity s tým, že odísť plánujú do Jordánska a cez Turecko následne domov.

Priznala tiež, že cíti sklamanie. „Čo je pre Slovenskú republiku dôležitejšie, ako postarať sa v núdzi o svojich občanov? Verím, že sa spamätajú a pošlú ďalšie lietadlá, ale, aby už nebolo neskoro,“ skonštatovala Zuzana Ďurmeková s tým, že nikomu nepraje, aby sa dostal do situácie, v akej sa ocitli oni.

Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Matúša Dávida je veľvyslanectvo v Tel Avide v kontakte so Slovákmi v Izraeli a aktuálne pracuje na zostavení zoznamu cestujúcich, pričom prioritu budú mať „zraniteľné osoby.“

Podľa ministerstva môžu Slováci využiť aj civilnú leteckú dopravu, ktorá je síce čiastočne obmedzená, ale zatiaľ funkčná, i keď mnohé lety majú meškanie. Ministerstvo zároveň avizovalo, že vládny špeciál pošle do Izraela v stredu skoro ráno.

Krajinu napadlo palestínske hnutie Hamas a v Izraeli sa aktuálne nachádzajú stovky Slovákov. Vládny špeciál kapacitu 89 miest. Na palube budú k dispozícii aj dvaja zdravotníci z Asociácie samaritánov.