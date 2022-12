Primátor Prešova František Oľha a jeho dvaja zástupcovia - Richard Drutarovský a Peter Krajňák predstavili svoj šokujúci návrh. Chcú, aby novozvolení poslanci zvýšili sadzby miestnych daní a poplatky za odpady. Ak to zastupiteľstvo odsúhlasí, bude mať od nového roka každý obyvateľ Prešova výdavky navyše. A neide o malé sumy.

Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531-tisíc eur a zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3,6-miliónov €. Tieto peniaze bude možné využiť len v súvislosti s odpadmi. Táto suma je potrebná na vykrytie výdavkov na zber, prepravu a likvidáciu odpadov v roku 2023 a teda mesto nechce obyvateľom na túto službu doplácať.

Pokiaľ by návrh na zvýšenie dane za byty, domy, garáže a pozemky poslanci schválili, Prešovčania za daň z nehnuteľnosti zaplatia pri jednoposchodovom dome jednoposchodového domu (120 m2) mesačne 5,74 € pri náraste sadzby oproti vlaňajšiku o 0,29 €. Aký je návrh na daň za bytovky, pozemky a garáže? Čítajte v GALÉRII tu >>>

Nový návrh počíta aj so zvýšením miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádza za osobu na kalendárny deň na sumu 0,1777 €. Teda 64 € na osobu na rok, teda dvojnásobne viac. Doteraz to totiž bolo 29 €. „V meste tvoríme odpadu toľko, že na jeho prevoz a likvidáciu doplácame z iných peňazí. To zákon zakazuje. Bývalé vedenia mesta Prešov to nerešpektovali. Preto v meste roky chýbajú prostriedky na údržbu ciest a chodníkov, kosenie, kultúru a športovú infraštruktúru. Návrh mesačného poplatku je 5,40 € na osobu. Poplatky sa zvýšia aj pre právnické osoby a živnostníkov. Vízia je zefektívniť nakladanie s odpadmi a znížiť ich produkciu. V budúcnosti chceme ponúknuť obyvateľom množstvový zber, aby tí, ktorí produkujú menej odpadu, zaplatili menej,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. V súvislosti s kritikou navýšenie jeho platu a platu jeho zástupcov odvetil, že podľa neho majú byť manažéri zaplatení.

Skritizoval predchádzajúce vedenie, ktoré roky nenavrhlo zvýšiť spomínanú daň a poplatok a aj chaos v evidencii odpadu. Sľúbil, že na budúci rok pripravia zavedenie množstevného zberu aj platbu podľa toho, kto koľko odpadu vyprodukuje. Oľha počas kampane sľuboval MHD zadarmo a nezvyšovanie daní a poplatkov.

