Pumpár Michal Kubovčík a taxikár Dano Heriban práve rozoberali kandidátov na generálneho prokurátora, keď sa na pumpe zastavil Matúš Vallo. Vypýtal si hotdog a hned to schytal. „Hipsterské zo sójovej múčky nemáme, len s mäsom,“schladil ho pumpár.

Primátor či muzikant?

„Čo si hustý, však to je Matúš Vallo, ja ho poznám,“ oponoval taxikár Heriban s tým, že je jeho fanúšik. Pumpárovi vysvetlil, že je to skvelý basgitarista skupiny Para a nemá sa doňho navážať. Ten oponoval, že to nie je žiadny muzikant, ale primátor. Hádku zastavil až samotný Vallo, že potvrdil, že oboje je pravda.

Vtedy sa však doňho začal navážať taxikár za rozkopané cesty v Bratislave. „Vy chcete tuším mesto bez áut, chcete ich vyhnať z mesta?“spýtal sa na rovinu. „Nie všetky autá,“ nedal sa primátor, „ale chceme vytvoriť priestor pre peších, matky s kočíkmi aj ľudí na bicykli.“

Kde majú ľudia parkovať?

„A kde majú ľudia parkovať??,“ dobiedzal taxikár „Určite nie na trávniku alebo na chodníku, v parkovacích domoch budú parkovať“vysvetlil primátor jasne svoju predstavu.

„No tak to vám dám dobrý tip. Teraz je tá Kočnerova vila Bašternák úplne prázdna, tam vy sa nedalo parkovať? Premýšľajte nad tým!“pridal taxikár svoj názor.

Vallo s KDH?

Vtedy sa Valla zastal pumpár Kubovčík s tým, že mu schvaľuje bol za čistý vzduch a ekologické postupy v meste, aj včely na strechách sa mu páčia. Na to však na primátora zaútočil zasa taxikár, ktorý nechápe, prečo nevedeli ekolologicky alebo aj neekologicky zlikvidovať v lete komáre, ktorých bola plná Bratislava. „Nechceme používať chémiu, robíme to isté, čo v susednom Rakúsku, používame biologický postup,“ vysvetlil Vallo a opustil pumpu so svojím špeciálnym hotdogom s KDH (kečup, dressink, horčica).