Ukrajina momentálne zažíva veľmi ťažké časy. Malý národ na našich východných hraniciach je už viac ako rok vo vojnovom konflikte s agresormi z Ruska. Napriek tomu si občas predstavitelia tejto krajiny nájdu čas na zahraničné cesty. Len pred dvoma týždňami navštívil Slovensko aj prezident Volodymyr Zelenskyj.

Tentokrát privítal vzácnu návštevu bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorého navštívi kyjevský starosta Vitalij Kličko. Zastávku v našom hlavnom meste si urobil v rámci svojej zahraničnej cesty.

Do Primaciálneho paláca dorazil už krátko pred pól treťou v sprievode dvoch ľudí. Nasledovalo stretnutie s bratislavským primátorom a potom si našiel nejaký čas aj na novinárov. Kličko pôsobil veľmi kľudným a vďačným dojmom. Niekoľkokrát sa poďakoval za všetku podporu, ktorú Ukrajina od Slovenska dostáva. "To, čo sa dnes deje na Ukrajine, nie je to špeciálna operácia. Je to genocída ukrajinského národa. Putin potrebuje územie, my Ukrajinci sme mu nepotrební," vyjadril sa Kličko s tým, že ako národ zvíťazili nad mýtom, že Rusko má najsilnejšiu armádu na svete. "Bojujeme za svoje domy, rodiny, deti a ukrajinský národ." Ako dodal, rozprávať by o tejto téme vedel aj celé hodiny.

Kličko zajtra oslávi svoje 52. druhé narodeniny. Prezradil, že najviac by si želal, aby nasledujúce narodeniny mohol osláviť so svojou rodinou, ale už v mieri. "Pre nás je veľmi dôležitá práve vaša podpora. Učíme sa od vás a trošku vám závidíme tie zmeny, ktoré realizujete vo svojich mestách či krajine, závidíme vám v dobrom," uzavrel kyjevský primátor.

Kličko sa však do povedomia nedostal len ako primátor dnes už zbombardovaného Kyjeva. Blízky je mu aj šport, vďaka ktorému urobil doslova dieru do sveta. Ako boxer získal niekoľko veľmi významných ocenení a v ringu sa postavil napríklad aj proti svetovému šampiónovi Lennoxovi Lewisovi. Je tiež starším bratom majstra sveta v boxe v ťažkej váhe Vladimira Klička.

Čo sa týka jeho politickej kariéry, iba málo ľudí vie, že v roku 2014 sa chcel stať ukrajinským prezidentom. Nakoniec sa však vzdal a podporil neskoršieho víťaza. Ako kandidát na starostu Kyjeva však dosiahol obdivuhodný úspech, podporu mu vyjadrilo až 57% hlasov.

