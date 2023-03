Na Okresnom súde v Trenčíne pokračovalo pojednávanie s Jánom H. výpoveďami znalcov. Kým na predchádzajúcom pojednávaní si Ján udržiaval skvelú náladu a často sa usmieval, tentoraz mu úsmev na tvári zamrzol. Znalec z odboru traumatológie to totiž povedal jasne.

Jánova snúbenica mala vytlačenú časť lebky do vnútra a šlo zrejme o opakovaný úder do hlavy. Ak by ju hneď neoperovali, zomrie. Potom ako znalec vyslovil, že úder smeroval zhora dole, Ján sa prestal usmievať a obrátil sa na neho s otázkou, či si takéto zranenie mohla spôsobiť pádom na stôl. "Nie, určite nie. Zranenie by vyzeralo inak," schladil obžalovaného znalec.

Na súde včera vyplávalo na povrch aj šokujúce tajomstvo Jána, ktorý tvrdí, že je nevinnosť sama a žene by nikdy neublížil. Obžalovaný bol totiž v čase spáchania skutku v podmienke. Šokujúci je dôvod prečo a tým boli nebezpečné vyhrážky voči exmanželke. Vyjadril sa aj znalec z odboru psychiatrie k stavu v akom sa Ján v čase útoku nachádzal. "Bol pod vplyvom alkoholu," uviedol znalec s tým, že si bol však dobre vedomý toho, čo robí. Jána prišli na súd podporiť aj jeho rodičia, ktorí vypovedal, že ich syn by nič také strašné nevykonal.

Šokujúci prípad hororových zásnub sa odohral 14. mája 2022. Podľa obžaloby Ján večer medzi 23.00 až 23.50 opitý v altánku mlátil svoju čerstvú snúbenicu Ivanu a to tak surovo, že jej zlámal temennú kosť, spôsobil vnútrolebečné krvácanie, zlomeniny, pomliaždeniny, v dôsledku čoho sa mohla udusiť a zomrieť na opuch mozgu. Ivanu mal kopať a udierať tupým predmetom do hlavy.

Kuriózna je obhajoba Jána, ktorý tvrdí, že zranenia si Ivana spôsobila sama. Aj na sekeru sa podľa neho nabodla sama a to hneď viackrát. "Potiahla sekeru a trafila sa tupou stranou do hlavy. Fackali sme sa. Odpadla tam celkovo 6, 7, možno 8-krát. Snažil som sa ju prebrať fackami. Párkrát sa pri odpadávaniach udrela o stôl, o lavicu, raz dopadla hlavou na sekeru," tvrdil Ján. Najťažšie zranenie hlavy vraj bola čistá nehoda, keď zakopol a dopadol jej na hlavu nešťastnou náhodou kolenom. Ján je obžalovaný z vraždy v štádiu pokusu.