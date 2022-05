Návrh predstavil ružinovský starosta Martin Chren. V utorok (10. 5.) o zámere rozhodne miestne zastupiteľstvo.

Mestskej časti sa podarilo veľké parkovisko od Sabinovskej ulice získať do svojho majetku a zastaviť tak plánovanú výstavbu novej bytovky. "Vďaka tomu sa podarilo aj odblokovať roky trvajúci proces prípravy územného plánu zóny Štrkovecké jazero, ktorý blokovali aj námietky súkromných majiteľov pozemkov," priblížil starosta.

Na zanedbanom parkovisku chce samospráva zachovať parkovacie kapacity so zvýhodnením pre rezidentov. Zároveň vytvoriť nový verejný priestor, ktorý zveľadí lokalitu. "Výsledkom práce architektov a projektantov je návrh dvojpodlažného parkovacieho domu s parčíkom na streche a s novou promenádou zo strany jazera s priestorom na dve prevádzky a terasové sedenie pre návštevníkov," spresnil Chren.

Parkovací dom má mať jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a siahať do výšky terasy vedľajšieho domu na Stropkovskej. "Nezakryje výhľad na jazero a ani nijako negatívne neovplyvní obyvateľov zo susedstva," uviedol starosta. Dom má mať kapacitu 170 parkovacích miest, ktoré by boli verejne prístupné pre návštevníkov za poplatok.

Na povrchu sa počíta približne so 70 miestami, ktoré by však boli vyhradené výhradne pre rezidentov. "Celková kapacita súčasného parkoviska tak vzrastie asi o dve tretiny a rezidentom sa bude parkovať ľahšie než dnes," skonštatoval Chren s tým, že aktuálne má parkovisko kapacitu zhruba 150 áut a väčšina nepatrí obyvateľom z okolia.

Na streche by mal vzniknúť pochôdzny park, na ktorý sa bude dať vyjsť dvoma rampami i s kočíkom či schodišťom upraveným aj na sedenie s výhľadmi na jazero. Zo strany jazera by zas mala pribudnúť nová pešia promenáda s dvoma obchodnými priestormi. Zveľadenie tohto priestoru by podľa starostu mohlo byť otázkou dvoch až troch rokov.

V Bratislave plánujú pre postupné zavedenie mestskej parkovacej politiky Bratislavský parkovací asistent PAAS vybudovať na niektorých miestach aj parkovacie domy. Najmä v lokalitách, kde je v súčasnosti dopyt po parkovaní a zároveň nedostatok parkovacích miest. Parkovacie domy plánujú vybudovať vo vnútrobloku Račianska - Šancová - Kominárska, na Studenohorskej, Wolkrovej, Saratovskej či Veternicovej.