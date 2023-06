Desiatky závislých labutí uviazli na poli pri Komárne! Aj keď to môže najskôr pôsobiť úsmevne, pri pohľade na úbohé vtáctvo sa do očí hrnú slzy. Realita je totižto poriadne drsná - medzi makom sa aktuálne zdržuje množstvo špinavých a zmätených vtákov, ktoré sú tam doslova v pasti drogového opojenia.

Desiatky až stovky poľutovaniahodne vyzerajúcich vtákoch sa v posledných mesiacoch bezcieľne túlajú makovým polom medzi obcou Iža a Patince. Hoci to na prvý pohľad nemusí pôsobiť nijako zvláštne, keď sa pozriete lepšie, zistíte, že labute až nejako príliš podozrivo pripomínajú správanie a výzor drogovo závislých ľudí.

Za všetkým má byť práve mak, ktorý tam z nejakého dôvodu začali požierať. Bálint Pém, ktorý na poliach pestuje spomenutú dobrotu si myslí, že labute sa "pomýlili", teda nerozoznali od repky a následne zostali na poli doslova uviaznuté.

"Vo februári sa tam nasťahovalo vyše dvesto vtákov, postupne sme to riešili s ochranármi, pretože bolo vidno, že tie zvieratá sú v nepohode. Dokonca tam boli nejaké aj uhynuté, ale to je asi spôsobené šelmami," hovorí na úvod Bálint Pém s tým, že je to asi preto, lebo tie labute sa ťažko hýbu. Ochranári mu navyše povedali, že aj tak odletia a že nemá nič riešiť, preto ich vraj nikto neplašil. "Oni majú v tele tie toxíny z maku, pomaly sa hýbu," dodáva.

To, či tam labute skutočne čaká pomalá smrť, podľa neho nie je potvrdené. "Keby to tak bolo, od februára by boli už pokapané. Hlavný problém je, že ten mak na nich určite pôsobí - tá toxicita rastliny. To im spôsobuje to, že je jasne vidieť, že sú v nepohode, nesprávajú sa tak agresívne, ako bežné zviera. Labute sú symbolom čistoty a vernosti, ale tieto nie sú verné ničomu inému, len makovému polu," komentuje Pém. Veterinári vraj aj sledovali, či tam nie je vtáčia chrípka, ale to sa nepotvrdilo. "Nám by pomohlo, ak by úrady dostali tieto zvieratá preč, ale nakoľko sa jedná o ojedinelý prípad, nevedia sa moc hýbať v medziach zákona," dodáva pestovateľ. Podľa jeho slov, na satelitných snímkach je vidieť, že okolo 5 hektárov úrody je úplne zničených a postupujú ďalej.

Na hrozivú situáciu sme sa teda vybrali osobne pozrieť. Pole, kde sa labute nachádzajú naozaj nebolo ťažké nájsť. To, čo sme však uvideli, bol šok. Vtáctvo, ktoré sa tam nachádzalo bolo skutočne veľmi špinavé, neboli ani vôbec plaché. Na našu prítomnosť jednoducho vôbec nereagovali, chodili okolo nás, akoby sa vôbec nič nedialo. Až keď sme sa priblížili naozaj blízko, mierne pobehli.

Medzi strašným smradom skapaciny a niekoľkými mŕtvolami sa tam túlali desiatky až stovky poľutovaniahodne vyzerajúcich labutí, ktoré si medzi makom vychodili už svoje cestičky. Poriadne zmätené chodievajú najmä do blízkeho kanálu, kde sa na hladine taktiež nachádzali mŕtvoly. Počas našej návštevy sa vzlietnuť pokúsil iba jediný vták, ktorému sa to navyše príliš nepodarilo.

S otázkami, či si skutočne labute mohli zvyknúť na mak a stať sa na ňom závislé podobným spôsobom, ako sa to môže s ópiom stať aj ľuďom, sme sa obrátili na bratislavského veterinára, Júliusa Kocúra.

