Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o bežný podnik, no zamestnáva zdravotne postihnutých ľudí. 'Kaviareň od srdca’ sa nachádza na Hlavnej ulici v Košiciach. Zakladateľkami sú Andrea Miková a Darina Pištejová, ktorá v minulosti v zariadení s postihnutými ľuďmi pracovala. „Títo ľudia aj napriek rôznym zdravotným obmedzeniam sú veľmi šikovní a vedia túto prácu robiť. Sú schopní prijať objednávku, zapamätať si ju a naservírovať kávu. Je to práca, ktorá je pre nich, dá sa povedať, jednoduchá. A sú veľmi vďační za akúkoľvek možnosť,“ opisuje zakladateľka Andrea Miková. „Máme Vladka, ktorý sa pýta zákazníkov, ako sa majú. Títo ľudia sú veľmi komunikatívni a zákazníci to majú radi, že sa ich obsluha takto milo niečo popýta, porozpráva sa s nimi.“

Chceli otvoriť v polovici marca 2020, no pre koronavírus sa zatvárali prevádzky po celom Slovensku. „Ďalšie dva mesiace sme tak len sedeli bez práce. Vyrábali sme však magnetky, ktoré sme po otvorení dávali ľudom ku kávam,“ dodáva Miková s radosťou, nakoľko ich prevádzka funguje už tretí rok. „Veľa ľudí si náš našlo, obľúbilo, sama som bola prekvapená, ako sme začali. Boli sme nová prevádzka, prišiel covid, bolo to ťažké obdobie.“

Zo začiatku bola rada, že je schopná udržať piatich zamestnancov. Teraz sa počet zvýšil na tridsať. „Vždy bol záujem zo strany zdravotne znevýhodnených o prácu. V kaviarni sú dve barmanky, ktoré robia osem alebo dvanásťhodinové zmeny, dve asistentky a hendikepovaných je zhruba sedemnásť-osemnásť. V kaviarni sa títo zdravotne postihnutí striedajú po štyroch hodinách, takže za deň sa vystriedajú štyria,“ vraví.

Prístup a prácu si pochvaľuje aj Beáta (51) s detskou mozgovou obrnou, ktorá je čašníčkou od samého začiatku „Veľmi som tu spokojná. Poteší ma, keď sa na mňa zákazníci usmejú. Páči sa mi tá práca, nechcem inde pracovať," hovorí s nadšením.

Okrem kaviarne, ktorá je kľúčová, ľudí s hendikepom zamestnávajú aj v chránenej dielni či cukrárni

Kaviareň od srdca prilákala aj hercov Mareka Fašianga a Braňa Deáka. Zdroj: Kaviareň od srdca

Nakoľko si majiteľky povedali, že chcú piecť aj vlastné zákusky, nie ich odoberať od cukrárok, otvorili si v roku 2021 spomínanú cukráreň. „Máme tam tiež zamestnancov, ktorí boli predtým v kaviarni - napríklad chlapca, ktorý nerád rozpráva. Bolo to nepríjemné, ak sa nepozdravil zákazníkom, nepoďakoval, nedalo sa ho to naučiť. Ale v cukrárni je spokojný,“ hovorí zakladateľka kaviarne Andrea Miková.

Neustále sa tak snažia hľadať možnosti, aby svojich postihnutých zamestnancov nemuseli prepustiť. „My sme ich brali s tým, že nie sú stopercentní, majú isté obmedzenia. Tiež ich musíme vyberať podľa stavu, aby sme to dokázali zvládnuť. Mali sme tu jedno dievča, ktoré trpelo autizmom, a nebola zvládnuteľná, začala po náš kričať. Nemohli sme ju tak zamestnať v kaviarni, kde sa vyžaduje kontakt s ľuďmi.“

Chceli otvoriť v polovici marca 2020, no pre koronavírus sa zatvárali prevádzky po celom Slovensku. Zdroj: Lukáš Koco

Pri myšlienkach o otvorení prevádzky so zamestnaním takýchto ľudí sa zakladateľkám Mikovej a Pištejovej tlačila otázka, ako na takúto obsluhu budú reagovať zákazníci. Našťastie sa doteraz v prevádzke stretli iba s pozitívnymi ohlasmi. „Veľmi dobre reagujú ľudia, som prekvapená. Mala som niekedy obavy, či budú tú obsluhu akceptovať a či nebudú k ním nejakým spôsobom nepríjemní, ale sú veľmi milí, podporujú nás a veľa ľudí aj keď nevie, že sme podnik, ktorý zamestnáva hlavne znevýhodnených ľudí, tak si to všimnú a následne sa informujú o podrobnostiach,“ dodáva Andrea.

V prevádzke je možné si zakúpiť aj originálne „selfičíno“ – kapučíno s kávovou potlačou akejkoľvek fotografie. „V ponuke máme tiež rôzne darčekové predmety ako machové obrazy, háčkované košíky, plyšové hračky, vyšívané tašky, ktoré boli vyrobené hendikepovanými ľuďmi v OZ Maják, a taktiež v našej chránenej dielni,“ uzatvára majiteľka Miková s tým, že celý výťažok z predaja putuje na rozvoj ich prevádzok.

