Cez víkend sa testovali v Trenčíne, pretože v tomto regióne je situácia vážna. Dobrovoľne sa môžete otestovať aj inde na Slovensku, najmä v Bratislave však rátajte s dlhým čakaním. Preto je dobré ísť sa otestovať radšej mimo hlavné mesto.

Zoznam odberných miest, kde robia antigénové testy, nájdete na https://www.health.gov.sk/?ag-mom.

Presnejšie PCR testy robia súkromné laboratóriá, kam sa treba objednať. Za test si platíte sami. Ak vyplníte objednávací formulár na https://korona.gov.sk/, na test vás pošle či odporučí lekár alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva, máte ho zadarmo.

A práve na tento problém nás upozornili niektorí naši čitatelia: tí, ktorí nie sú poctiví, môžu podľa nich objednávací formulár zneužívať. Nezaplatia si dobrovoľne test, ale vyplnia formulár, kde napíšu, že majú príznaky - hoci ich nemajú - a otestujú ich zdarma. Štát tak zbytočne prichádza o peniaze.

Pýtali sme sa preto hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej, či musí zdravotné problémy potvrdiť lekár alebo stačí, ak ich napíšem do objednávacieho formulára. "Áno, stačí, keď ich napíšete. Ak bol úzky kontakt, tak treba v dotazníku vyplniť aj osobu, s ktorou je definovaný ako úzky kontakt v súvislosti s COVID-19," potvrdila nám včera.

Dobrovoľne sa môže dať otestovať každý. Zdroj: TASR/Zoltan Balogh

Kritická situácia v Trenčíne

Situácia v počte infikovaných novým koronavírusom je v meste Trenčín i v Trenčianskom okrese mimoriadne vážna. Od piatka 18. 12. začali v Trenčíne platiť nové opatrenia nad rámec celoslovenských.

Vyhláška zakazuje v meste predaj alkoholických nápojov na priamy konzum, platí tiež zákaz akýchkoľvek hromadných podujatí aj s menším počtom účastníkov ako šesť. Zakázaná je aj prevádzka kín, divadiel, organizovanie akýchkoľvek koncertov, ale aj bohoslužieb, informovala v stredu 16. 12. trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

V Trenčíne sa v sobotu a nedeľu, 19. a 20. 12., konalo celoplošné testovanie obyvateľov antigénovými testami. Bolo dobrovoľné a bezplatné, odbery robili na 33 miestach. Presné výsledky budú známe dnes.

Aj my sme sa boli pozrieť na odberných miestach. Testovanie šlo podľa plánu, ľudia prichádzali postupne. "Verím, že to spoločne zvládneme a príde čo najviac ľudí," povedal v sobotu primátor Richard Rybníček.

Primátor Trenčína Richard Rybníček poukázal na dôležitosť testovania. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Mobilita v meste podľa Rybníčka v sobotu zásadne klesla, o čom sme sa presvedčili aj na vlastnej koži na autobusovej aj vlakovej stanici, ktoré zívali prázdnotou. Aj pred nákupným centrom bolo ľudoprázdno.

Primátor povedal, že úspechom bude, ak príde na testy aspoň 10-tisíc ľudí. To sa splnilo už v sobotu. Mesto ma necelých 55-tisíc obyvateľov a za prvý testovací deň sa prišla otestovať skoro štvrtina ľudí. "V rámci prvého dňa celoplošného mestského testovania na koronavírus sme urobili 12 831 testov. S pozitívnym výsledkom bolo 288 z nich, čo je 2,24 percenta.“ informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová. ,,Konečné čísla však oznámime v pondelok (dnes - pozn. red.)," konkretizoval Rybníček.

Zdôraznil, že ak každý zníži mobilitu, zostane doma, bude dodržiavať pravidlá a dá sa pretestovať, pomôže to situácii. "Sme vo vojne, doslova a do písmena. Nepriateľ je všade, je neviditeľný, ale vo svojej podstate je neuveriteľne primitívny. Je primitívny v tom, že keď mu to dovolíme, bude sa šíriť. Keď zostaneme všetci doma, on sa šíriť prestane. Je to veľmi jednoduché, len musíme kontrolovať svoj vlastný život," uviedol.

Na nelichotivý stav upozorňuje už niekoľko dní aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, preto jeho riaditeľka Ľudmila Bučková podporuje testovanie v meste. „Keď to nezastavíme, možno budeme na tom horšie, ako bola Orava. Kým v októbri sme mali za mesiac asi tisíc prípadov v rámci kraja, za posledný týždeň máme asi 1 200 prípadov, z toho v meste Trenčín vyše 500. A to ešte nemáme všetky prípady zaznamenané, pretože nie všetky firmy, ktoré robia antigénne testovanie v podnikoch, nám to hlásia a dostáva sa to do štatistík. Tá krivka naozaj enormne stúpa. Testovanie podporujem, mali by sme vedieť, aký je náš zdravotný stav. Preto vyzývam, aby sme sa toho zúčastnili,“ povedala Bučková.

