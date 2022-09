Súčasný primátor Trenčína Richard Rybníček i Peter Bročka, ktorý vedie mesto Trnava, by v septembri vyhrali komunálne voľby a zostali by na svojich primátorských stoličkách krajských miest aj v ďalšom volebnom období. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza.

Z prieskumu vyplýva, že 35,2 percenta opýtaných v Trenčíne nechce ísť voliť a 12,5 percenta uviedlo, že ešte nevie, koho zakrúžkujú. Zo zvyšných 52,3 percenta rozhodnutých voličov svoj hlas dá Rybníčkovi 67,7 percenta a Miloša Mičegu by volilo 32,3 percenta respondentov.

Viac ako polovica občanov Trnavy sa chystá voliť v komunálnych voľbách. Pätina občanov v prieskume uviedla, že sa na voľbách nezúčastní. Z občanov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, chce 40,2 percenta dať svoj hlas úradujúcemu primátorovi Petrovi Bročkovi. Štvrtina opýtaných (25,1 percenta) by volila Branislava Baroša. Na treťom mieste by skončil Matej Lančarič (12,5 percenta) a za ním by sa umiestnila Zuzana Bošňáková s 10,2 percenta. Z rozhodnutých opýtaných voličov by 8,4 percenta volilo Mariána Galbavého a 3,6 percenta Zdenka Rosinu.

Prieskumy sa uskutočnili počas septembra na vzorke 604 respondentov. Televízia Markíza prinesie aj nasledujúce týždne preferencie kandidátov na primátorov v ďalších krajských mestách.