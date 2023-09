September obnoví rovnováhu po neľahkom júli a auguste. Je to astrologicky najlepší mesiac roka, dáva nám pauzu, umožňuje načerpať sily. Tie budeme potrebovať už v októbri, kedy po zatmeniach nastanú výrazné zmeny.

Bojovný Mars je vo Váhach, čo nabáda viac sa zaujímať o zdravie a vzdelanie. Planéty v toto čase prajú rekonštrukciám a budovaniu, devastácii a bojom už nie.

„Vplyv súčasných konštelácií môžu využiť rozhádaní jednotlivci ale i znepriatelené štáty na hľadanie rozumných kompromisov a ukončiť vojnové štváčstvo a krviprelievanie,“ zdôrazňuje veštkyňa Daniela Paculíková z vesti.sk s tým, že mierumilovné konštelácie sú veľkou šancou nápravy pre ľudstvo, opačnom prípade to bude mimoriadne zložité.

Dva zaujímavé prechody planét ovplyvnia takmer celý tento mesiac: Venuša v kvadráte s Jupiterom a súladná s Marsom. „Bežne ide o krátkodobé vplyvy v trvaní 1-3 dní, teraz však trvajú dlhšie. Venuša upriami pozornosť na základné dynamiky vzťahov, ktoré bežne nespochybňujeme,“ hovorí Paculíková.

Aj v septembri budú veľkou témou vzťahy a financie. Treba mať jasno v správnych rozhodnutiach. Venušin kvadrát s Jupiterom poukazuje aj na spôsoby, akými sú túžby a plány v rozpore so spoločnosťou alebo s tým, čo sa od vás očakáva. Venuša v súlade s Marsom dodá odhodlanie robiť to, čo chcete, namiesto toho, čo si iní myslia, že by ste mali.

Začiatok mesiaca prináša nové možnosti 1.– 5. 9. je dobrý čas na dôležité jednania, podpisy zmlúv, začiatok štúdia i liečby. Zbavujte sa všetkého starého, zbytočného, čo už neslúži a urobte generálny poriadok v byte. 4. 9. ide Venuša priamo. Hľadajte chýbajúcu inšpiráciu a kreativitu. Energia sa vám začne pomaly vracať. Nedbajte na to, čo si myslia iní a robte to, čo z čoho máte radosť. Zamerajte sa na pozitíva, otvoria sa vám nové šance, ktoré by inak neprišli. Dostanete sa k nim cez nejakú karmu. 6. 9. Vytrieďte staré nápady a odstráňte nefunkčné, vyčistite si hlavu a odľahčite myseľ. Rozhodnutia urobené v tento deň budú prínosom, z jednaní vplyvných politikov môžu vzísť seriózne a prospešné dohody pre ľudstvo. 7. - 8. 9. Slnko v Panne a trigóne Jupitera v Býkovi praje novým, dobre pripraveným projektom, biznis sa rozhýbe. Riešte kľúčové problémy. Otvorte sa možnostiam.

11. - 12. 9. Môžu vzrásť násilné trestné činy a agresivita. Ak vás niečo bude príliš rozčuľovať, pozrite sa na situáciu z inej perspektívy. Agresívny bude aj predvolebný boj politických strán. Na povrch vyjdú klamstvá, podvody, škandály, súdne procesy.

13.9. Mesiac vstupuje do Panny. Pracujte na rozvrhu a zozname vecí, ktoré musíte urobiť, maximalizujte svoj čas a energiu, venujte tomu väčšiu pozornosť.

15. 9. Nov Mesiaca je jeden z najlepších a najdôležitejších novov roka, nový energetický vzorec. Čokoľvek začnete v čase novu, rozkvitne do niečoho krásneho a magického. Sny sa môžu splniť, dôležitá je ich vizualizácia. Merkúr pohne veci dopredu. Uvidíme pokrok toho, čo bolo zaseknuté či pokazené. Slnko v Panne tvorí trigón na Urán v Býkovi a môže svetu priniesť prevratné novinky vedy a techniky.



Čo ešte prinesie september čítajte na ďalšej strane