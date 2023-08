Veštica Daniela Paculíková z vesti.sk nám prezradila niekoľko dovolenkových rituálov, vďaka ktorým sa vyhnete problémom na cestách a užijete si leto najlepšie, ako sa dá.

Aj farba kufra je dôležitá

Upriamte pozornosť aj na farbu kufra - na cesty do zahraničia si neberte červený, žltý či biely kufor. Na cestu k moru neberte čierny kufor, zvoľte radšej hnedý, sivý, zelený...

Symbol nakreslite na vnútornú stranu kufra fixkou na textil. Môžete ho aplikovať i v kabelke, ak veľa cestujete.

„V minulosti mi červený kufor spôsoboval pekelné letiskové kontroly. Nový kufor správnej farby som vo vnútri opatrila týmto znakom a odvtedy prekĺznem všade ako myška, prípadne do mňa kontrolóri strkajú „go go“, hoci ostatných nešetria. Ak ma náhodou na letisku aj skontrolujú, všetko ide hladko,“ smeje sa Paculíková.

Nie je jedno, aký suvenír si priveziete

Skarabeus

Ak sa vyberiete na dovolenku do Egypta, určite si odtiaľ doneste skarabea. Prívesky, prstene a náramky so skarabeom sa odjakživa nosili ako symbol najvyššej ochrany pred zlom. Sú symbolom kolobehu a zmyslu života.

Skarabeus údajne prináša šťastie, úspech, bohatstvo a naplnenie osudu. Zvoľte si skarabea z tyrkysu alebo vami obľúbeného iného drahokamu. Potom ho opláchnite v mori a nabite na slniečku. Doma ho čistite v odvare z rozmarínu v čase splnu alebo novu mesiaca a potom podľa druhu kameňa nabite na slnku. Tmavé druhy sa nabíjajú pri mesačnom svite, aby nevybledli.

