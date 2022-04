Pred začiatkom turistickej sezóny začína byť problém s izbami pre Ukrajincov: Kam pôjdu bývať? ×

Pomáhali, pokým sa dalo, no teraz to už ohrozuje ich živobytie. Tak to tvrdia niektorí prevádzkovatelia penziónov a hotelov. Utečencov z Ukrajiny dokázali ubytovať v čase, keď doznievali protipandemické opatrenia a začiatok turistickej sezóny bol ešte v nedohľadne. Teraz sa to už mení.