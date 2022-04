Klára Jarunková sa preslávila najmä dievčenskými románmi. Podľa knihy Brat Mlčanlivého vlka vznikol seriál My z konce světa. Jej diela však preložili do takmer štyridsiatich jazykov! Bola zapísaná na Medzinárodnú čestnú listinu Ceny H. CH. Andersena. Jej dielo bolo ocenené talianskou národnou cenou. Bola navrhnutá na udelenie Nobelovej ceny za literatúru. Jej knihy sú doteraz povinným čítaním aj v Austrálii a Taliansku. Takže v cudzine Kláru Jarunkovú ocenili viac ako my na Slovensku.

Klára Jarunková sa narodila presne pred 100 rokmi. Zdroj: Ladislav Pákozdy

Aj preto sa nadšenci pokúšajú zachovať pamiatku na ňu ďalším generáciám. Usiluje sa o to najmä bývalý starosta Polomky František Ďurčenka, ktorý sa pustil do namáhavej opravy jej rodného domu v Červenej Skale.

Bývalý starosta Polomky František Ďurčenka prihodí do piecky a ďalej zoškrabáva vrstvy náterov zo starých dverí. S minimálnym rozpočtom a pár nadšenými priateľmi sa snažia o renováciu budovy starej pošty v Červenej Skale, miestnej časti Šumiaca. Dvadsiateho ôsmeho apríla to bude presne sto rokov, ako sa tu narodila spisovateľka Klára Jarunková. Dovtedy by tu malo byť jej pamätná izba, priestor na workshopy aj expozícia starej pošty.

Zabudnutá pošta

„Taká osobnosť Horehronia si zaslúži, aby sme sa starali o jej pamiatku,“ myslí si František. „Trápilo ma, že na kultúrnej mape Slovenska, ktorú majú na našej základnej škole, bol náš región prázdny. Zároveň som si hovoril, že to nemôže byť tak.“ Prostredníctvom Klubu pre obnovu dediny Polomka, ktorého je predsedom, založil na škole krúžok. So žiakmi chodili po regióne, objavovali pekné miesta, historické budovy a zaujímavosti, fotili ich a zbierali ich príbehy. V Červenej Skale natrafili na starú budovu, niekto povedal, že ide o bývalú poštu. „Veď Klára Jarunková sa narodila rodičom poštovým úradníkom - napadlo mi vtedy,“ pokračuje František. Vybral sa za starostom Šumiaca. Ten mu potvrdil, že spisovateľka sa tam naozaj narodila, v služobnom poštárskom byte. Obec chcela získať objekt, no ten bol vo vlastníctve Lesov SR a štátny podnik ho odmieta predať.

FRANTIŠEK ĎURČENKA: Trápilo ho, že na Jarunkovú sa neprávom trochu zabudlo. Zdroj: JANA ČAVOJSKÁ

To bola pre Františka výzva. Zistil, ako to tam vyzerá. „V prednej časti v prvých dvoch miestnostiach nebolo nič. V tretej izbe bývali furmani, ktorí zabezpečovali zvážanie dreva pre lesy. Keby ste videli, v akom úbohom stave to bolo! Nakoniec nám pred piatimi rokmi prenajali aspoň chodbu a jednu z predných miestností.“ Skupina nadšencov zohnala malý grant a pustila sa do práce. Opravili schodíky, urobili nové žľaby, vymenili okná a vchodové dvere. „Lesy SR to pobúrilo. Že sme investovali aj do častí budovy, ktoré nám do nájmu nedali.“ Po dlhých rokovaniach sa im podarilo presvedčiť štátny podnik, aby im predsa len dal do prenájmu celý dom. To bolo v roku 2019. No ďalší rok trvalo, kým Lesy našli priestor, kam presťahovať furmanov. Aktivisti mohli konečne začať s renováciou na plné obrátky.

Spisovateľka na známke

Okná, okenice, dvere a podlahy sú vynovené, na stenách dvoch miestností je dokonca valček, ako to bolo v móde kedysi. To sa podarilo vďaka pártisícovému grantu a príspevku od Banskobystrického samosprávneho kraja. No stále to nestačí. František a jeho klub sa skúšali uchádzať o projekty na ministerstvách, no nepochodil. Dúfa, že niečo prinesie aspoň verejná zbierka a do malej slávnosti pri príležitosti stého výročia narodenia Kláry Jarunkovej bude všetko pripravené. „Chýba miesto, ktoré by dokumentovalo život a dielo tejto skromnej ženy, ktorá vždy hovorila, že nepíše pre slávu,“ hovorí František. „Jej diela o dospievajúcej mládeži a jej problémoch sú stále aktuálne. Preložené boli do tridsiatich deviatich jazykov. Klára Jarunková bola spisovateľka svetového formátu, nominovaná na Nobelovu cenu za literatúru, dostala aj najvyššie štátne vyznamenania na Slovensku. Neprávom sme na ňu zabudli. To ma drží pri úsilí pripraviť jej túto pamätnú izbu.“

Klára Jarunková na poštovej známke. Zdroj: internet

Ako rodný dom Kláry Jarunkovej, tak aj celá Červená Skala zostali trochu zabudnuté. Kedysi tu bol železničný uzol a stáli tu rýchliky. Neďaleko je Telgártsky tunel, najunikátnejší železničný tunel na Slovensku. „Červená Skala kedysi žila. Bola tu škola, zdravotné stredisko, pošta, kameňolom, lesná správa, hotel. Organizácie sa však odsťahovali a býva tu možno osemdesiat ľudí,“ konštatuje František. Hovorí, že vie, ako sa kultúra posunula, a múzeá momentálne nie sú pre veľa ľudí lákavé. „Všetko je na internete. Mládež už ani nevedú k povinnému čítaniu. Ale predstavte si toto miesto s malou expozíciou bývalej pošty, workshopovou miestnosťou, pamätnou izbou Kláry Jarunkovej s nábytkom, ktorý jej kedysi patril, a informačnou kanceláriou o mikroregióne, kde by každá horehronská obec mohla prezentovať svoje zaujímavosti. Workshopová miestnosť by slúžila aj obyvateľom obce na prednášky, besedy, tvorivé dielne a premietania filmov. Pošta vydá pamätnú známku Kláry Jarunkovej a my robíme zbierku poštových známok, ktoré vystavíme na stenách poštového múzea a pokúsime sa aj o rekord. Aj takto chceme do tohto regiónu vrátiť život a podporiť komunitné aktivity.“

