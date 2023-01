Medzi nimi je aj pani Viera Krásna so svojim imobilným manželom Michalom. "Je strašné prísť o všetko, potrebovali sme bývať v meste, ak kvôli lekárskej starostlivosti, synovia tu majú prácu," prezradila nám pani Viera. "Nebol to nás byt, bývali sme v prenajatom byte, platili sme tam 700 eur mesačne. Zvládali sme to vďaka synom. Žiaľ, nie sme obyvateľmi mesta, takže nemáme nárok na žiadne náhradné bývanie, tak nám povedali. Tu nás poskytli dočasné ubytovanie," ukázala nám svoj dočasný príbytok. "Pekne sa tu však o nás postarali z Červeného Krížu, je tu aj mestské polícia."

"Oblečenie už nepotrebujeme, je tu toho dosť, skôr by nám pomohla finančná hotovosť. Už zháňame nový podnájom, ale bez peňazí sa veru nepohneme, každý chce zálohu vopred, no nemáme na to," otvorene hovorí pani Viera. "Žiaľ, majiteľka bytu nám odmietla vrátiť aj depozit, ani odpustiť nájomné za tento mesiac, ktorý sme už zaplatili. Pomohlo by nám to, pretože podnájom si nájsť vieme, ale s peniazmi je to už horšie."

Ďalším z ubytovaných je aj mladý Ján, ktorý prišiel na Slovensku z Čiech za svojou tetou, ktorá v Nitre býva. Ten sa ocitol v patovej situácii, pretože nemá doklady a je v podstate cudzinec, v meste nemal ani prechodný pobyt. "Prišiel som len nedávno, nestihol som nič vybaviť," povedal nám. Bol to práve on, ktorý sa ocitol počas požiaru v nemocnici, pretože sa nadýchal splodín. "Našťastie sa mi nič vážne nestalo, hoci mám vážne zdravotné problémy, nemám však ani lieky a žiadne doklady, a navyše, nemám ani zdravotné poistenie," povedal nám.

Aj on bol medzi tými, ktorí si požiar na streche počas Silvestra všimli. "My sme už spali, keď sa to rozhorelo, museli nás budiť," pokračuje Ján. "Jeden zo susedov zobral rebrík, vyliezol na strechu, a volal na ostatných, aby to začali hasiť. Našli sme hadicu, no hydrant tu žiadny nebol, hľadali sme hasiace prístroje, no nič tu nebolo. A tak sme už len volali na ľudí, aby sa zachránili, vybehli sme teda všetci von." Potvrdzuje to aj pani Adriana, ktorá hovorí, že na tú noc nikdy nezabudne. "Keď to horelo, stáli sme vonku v zime, a zo susedného domu ľudia vybiehali von, natáčali si videá a oslavovali nový rok. Nikoho nenapadlo, aby nám priniesol čaj, alebo aspoň deku, bola tu aj mamička s bábätkom, prikrytým oteckovou bundou," netají rozhorčenie nad správaním poniektorých. "Vonku sme stáli hádam do rána."

V čase našej návštevy ľudí, ktorí prišli pri požiari o pomoc, sme tam stretli dobrovoľníkov, ktorí im priniesli aspoň deky a nejaké oblečenie. Ak by ho aj nevyužili, nechali ho pre potreby Červeného kríža z Nitry, ktorí ľuďom v núdzi pravidelne pomáha. Hoci ide aj o ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre, záujem pomôcť im s ubytovaním či finančnou podporou prejavil aj župan Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.

"Niekoľko hodinový boj so živlom si vyžiadal našťastie len obrovské materiálne škody. Jedna osoba bola hospitalizovaná na pozorovaní, pretože sa nadýchala splodín horenia. Na miesto udalosti boli privolaní špecialisti z Kriminalistického a expertízneho ústavu a statik. Niekoľko desiatok obyvateľov muselo byť evakuovaných. Tím posttraumatickej intervencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre poskytol viacerým z nich psychologickú pomoc," informovala na facebooku polícia Nitrianskeho kraja. "Vyšetrovateľ Policajného zboru začal na základe zistených skutočností trestné stíhanie vo veci pre trestné činy všeobecné ohrozenie a poškodzovanie cudzej veci. Presná príčina požiaru a vzniknuté škody sú naďalej predmetom vyšetrovania."





