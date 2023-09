Miška bola ešte donedávna zdravým, mimoriadne športovo nadaným, aktívnym dievčaťom. Jej život sa obrátil na ruby 1. marca, kedy ju postrelil na polygóne v areáli policajnej akadémie pedagóg Vladimir Šeparnev a to tak nešťastne, že Miška od pása dole ochrnula. Deviata operácia - voperovanie špeciálneho systému, ktorý pochádza z Bostonu, jej mala pomôcť uľaviť od bolesti.

Vďaka systému vznikajú vibrácie, ktoré rušia bolesť, pre ktorú musela Miška prerušiť aj liečbu v kúpeľoch v Kováčovej. „Je tam vidno zlepšenie. Nie je to úplne dobré, ale evidentne, zlepšenie tam je. Pomohlo to a veríme, že časom sa to ešte bude zlepšovať," zhodnotil výsledok oeprácie otec Mišky Igor Hozák.

Miška je veľká bojovníčka a neraz dokázala zaťať zuby, tentoraz však boli bolesti natoľko ukrutné, že pre ne musela prerušiť rehabilitácie. Po operácii v nich však plánuje pokračovať. „Vrátiť na rehabilitácie chceme na konci budúceho mesiaca, pretože v polovici októbra bude mať ešte kontrolu v nemocnici v Nitre," povedal otec s tým, že momentálne je Miška doma, kde pravidelne cvičí. „Okrem toho chodí dvakrát do týždňa za špeciálnym fyzioterapeutom do Trenčína," dodal I. Hozák.

Otec potvrdil, že Miške bol uznaný pracovný úraz. „Teraz sa na škole spracúvajú podklady, ale to potrvá, to nebude tak rýchlo," hovorí otec s tým, že rodine našťastie pomohli fondy a zbierky, takže momentálne to ešte finančne ako-tak zvládajú.

I. Hozák hovorí, že pre Mišku, ktorá bola pred nešťastnou udalosťou stále v pohybe, je táto situácia veľmi náročná. „Zvláda to striedavo-oblačno. Ako aktívny človek, ktorý v dvadsiatich rokoch zostal na vozíku. Je to ťažké," uzavrel I. Hozák.

Posledná operácia, ktorú Miška absolvovala v Nitre má zmierniť jej bolesti. Cez počítač sa nastaví systém, ktorý tvoria dve elektródy voperované v mieche a baterka, ktorá sa dobíja cez bluetooth. Vibrácie zmierňujúce bolesť si Miška môže sama nastavovať a korigovať.

„Primár hovoril, že je to beh na dlhé trate, ale určite to dcére pomôže. Prvý deň po operácii plakala, boli to bolesti po chirurgickom zákroku, ale v utorok to bolo už lepšie a túto noc celú prespala, čo doteraz bolo nemožné," povedal I. Hozák.

Zdravotný stav Mišky je dlhodobo nepriaznivý. Prognóza hovorí o celoživotných následkoch. Aj preto sa rodina Mišky dlhodobo zasadzovala za to, by bol úrad dcéry uznaný ako služobný. Kompetentní sa však v minulosti k tomu nemali, prehadzovali si vec ako horúci zemiak. Až teraz sa začali prípadom intenzívnejšie zaoberať a riešiť ho.

Kadetke správna klasifikácia úrazu pomôže, keďže sa jej rodina po prerábke bytu, platbe liekov a rehabilitácií nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou finančne vyčerpala. Hozákovcom pomáhali aj mnohí dobrodinci. Nebyť toho, nezvládli by to. Nemálo peňazí stáli aj prevozy Michaely na vyšetrenia, ale aj cesty rodiny za ňou či už do kúpeľov, alebo teraz do Nitry.

Inštruktor Vladimír Šeparnev bol začiatkom septembra odsúdený trestným rozkazom. Dostal podmienku aj zákaz činnosti. Zároveň má Miške zaplatiť 46-tisíc eur a tiež preplatiť náklady jej zdravotnej poisťovni. „Trestný rozkaz nie je právoplatný, prokurátor, poškodená, ako aj obvinený podali odpor. Keďže vo veci bol podaný odpor, samosudca v tejto veci nariadi termín hlavného pojednávania," priblížil hovorca hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Šeparnevovi hrozí za ublíženie na zdraví maximálne päť rokov za mrežami.

