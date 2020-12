Starší si pamätajú papierové vianočné pohľadnice, mnohí mladší určite písali kvôli darčeku Ježiškovi. Na adrese Ježiško 999 99 môžu aj teraz prezradiť, čo chcú pod stromčekom. A tu je návod, ako na to!

Posielate ešte na Vianoce pohľadnice či len SMS-ky a mailové želania? Tie papierové mali a stále majú svoje čaro. A babička si ich môže vyložiť na poličku a mať ich na očiach celé sviatky! Vianoce na pohľadniciach a známkach predstaví výstava s názvom Pošta s vôňou Vianoc, ktorú pripravilo Poštové múzeum v Banskej Bystrici.

„Symbolika Vianočných sviatkov je tu predstavená prostredníctvom motívov a výtvarných návrhov slovenských poštových známok zo zbierok Poštového múzea,“ hovorí Iveta Dorčáková zo Slovenskej pošty.

Vianočná pošta

Časť výstavy je venovaná projektu Vianočná pošta, ktorý organizuje Slovenská pošta od roku 1999 a patrí k najúspešnejším nekomerčným aktivitám. Na známu adresu „Ježiško 999 99“ prichádzajú každoročne listy so želaniami od malých aj veľkých pisateľov z celého sveta.

Vianočné želania môžete napísať alebo nakresliť do listu či vianočnej pohľadnice a poslať na adresu Ježiško 999 99, a to do 17. 12. 2020 Zdroj: Slovenská pošta

Za celé obdobie fungovania projektu dostal Ježiško už takmer 2 milióny pozdravov z celého sveta.

Od roku 2012 je Vianočná pošta spätá s detskou súťažou o najkrajšiu vianočnú kresbu. Každoročne sa do nej zapojí množstvo detí i kolektívov. Víťazná kresba sa vždy v nasledujúcom roku stane námetom na poštovú známku emisie „Vianočná pošta“.

Aj tento rok môžete využiť možnosť poslať Ježiškovi pohľadnicu z pohodlia domova. Stačí si na www.mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo šablónou Pošta Ježiškovi, napísať správu a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí Ježiškovi.

V tomto roku môžu deti vhodiť svoju vianočnú kresbu, označenú menom a adresou aj do špeciálnej poštovej schránky umiestnenej na výstave. Najkrajšia, ktorú zvolí odborná porota, bude námetom budúcoročnej vianočnej známky.

Výstava je doplnená výberom pohľadníc zo súkromnej zbierky zberateľa Alexandra Urminského. Návštevníci vianočnej výstavy Poštového múzea môžu vidieť viac ako 25 návrhov známok a tiež pár filatelistických zaujímavostí.

Rakúsko-uhorské pohľadnice

Najstaršie zo 74 vystavených dobových pohľadníc pochádzajú ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Filatelisti ocenia viac ako 300 známok a iných filatelistických produktov zo 44 známkových krajín.

Výstava je rozdelená na tri časti. Prvá predstavuje hlavné motívy Vianoc: zimnú krajinu, snehuliaka a vianočný stromček. ako všeobecné symboly Vianoc. V druhej časti nájdete Madonu s dieťaťom, spolu s narodením Ježiška a šumom krídiel anjelov. Posledná časť sa venuje udalostiam, ktoré nasledovali po narodení Krista. Traja králi, ktorí sa prišli pokloniť dieťaťu boli veľmi často inšpiráciou pre umenie, ale dostali sa aj do tradičných vianočných zvykov a motívov.