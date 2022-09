V priestoroch prírodovedeckej fakulty absolvovali poštári najskôr školenie formou prednášky, neskôr zažili aj praktické ukážky. Učili sa, ako sa pri stretnutí so psom zachovať, ako sa vyhnúť napadnutiu z rôznej vzdialenosti a tiež ako aktívne využiť svoju výstroj.

"Slovenská pošta prvýkrát v histórií požiadala o spoluprácu odborníkov v oblasti konylógie a pre poštových doručovateľov v rámci profesijného vzdelávania organizuje školenia na tému ako zvládať kontakt so psami a ako možno predchádzať napadnutiu psom," povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Od začiatku roky do augusta totižto pošta iba v Nitrianskom kraji eviduje 13 pracovných úrazov, ktoré vznikli pri napadnutí psom.

Karol (51) je poštárom už 14 rokov. "Pes ma za ten čas ešte, našťastie, nenapadol a ani som nemal žiadnu zlú skúsenosť," hovorí skúsený poštár s tým, že doručuje obvykle na sídliskách. Občas na neho síce vybehnú psy z bytu, ale nebojí sa ich. "Sú však psy, ktoré ma už normálne poznajú." Svoju prácu má veľmi rád a ak sa aj stretne s nepríjemnými ľuďmi, za ten čas sa už naučil voči tomu obrniť. "Sú však skupiny ľudí, ktorým sa radšej vyhnem. Prípadne sa im už ani nezdravím a radšej sa tvárim, že ich vôbec nepoznám!"

Martin (41) je poštárom osem rokov. "Mňa už psy napadli, ale našťastie sa nič nestalo. Bol som však svedkom toho, že som roznášal poštu a videl som ako skupina psov dohrýzla nejakého muža," spomína poštár z Devínskej Novej Vsi. Počas výkonu práce sa mu raz podaril macherský kúsok, keď zachránil život ženy. "Pani ležala na zemi pred domom a zvláštne ju krútilo, bolo jej zle. Dal som jej 2€, aby mala na cestu do nemocnice. Potom som ju stretol a povedala mi, že keby jej neboli podané lieky, skončilo by sa to fatálne."

Marián pôsobí na pošte štvrtý rok. "Psov sa nebojím, no mám voči ním prirodzený rešpekt. Negatívne skúsenosti nejaké sú. Raz sa po mne rozbehla svorka psov, jedenkrát ma takmer pokúsal pes, keď som dával poštu do schránky," spomína Marián s tým, že pred skupinou psov sa obránil poštárskym vozíkom. Ten zaujal pozornosť psov viac, ako samotný poštár a tak sa, našťastie, nič nestalo. "Nikdy som nemusel riešiť nejaký problém. Bežne sa mi však stáva, že si všimnem pohodené doklady v niečej schránke," uzatvára Marián.