Posledná rozlúčka sa začala dnes o 14:30 v sieni pri cintoríne Vrakuňa. Najbližšia rodina sedí vnútri, blízko pri truhle.

V malej miestnosti je pomedzi smútočné reči počuť silný plač. Na žiadosť museli truhlu otvoriť. V sieni sa nachádzajú asi dve desiatky obrovských vencov. Mnohé majú dojímavé odkazy. "Navždy náš Mirko," píše sa na jednom z nich.

Miro pracoval na ministerstve spravodlivosti, kde pôsobil ako koordinátor na projekte Plánu obnovy a odolnosti. Okrem toho profesionálne hral squash a hrdo v ňom reprezentoval Slovensko. Doma mal ročného synčeka Riška a tehotnú manželku Evku, s ktorou sa len v decembri presťahovali do nového bytu.

Rodinná idylka náhle pominula v sobotu, keď nadránom údajne spadol na schodoch v podniku na Bielej ulici v bratislavskom Starom Meste. „Približne o 2.20 hod. sme prijali na linke 158 oznámenie, v zmysle ktorého sa mal v Starom Meste v Bratislave nachádzať 31-ročný muž, ktorého sa napriek snahe privolanej zdravotnej pomoci nepodarilo zachrániť," informovala polícia s tým, že začali trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

Mirov kamarát Tomáš, ktorý s ním trávil piatkovú noc, sa z celej udalosti nevie spamätať. „Vážim si, že som ťa mohol už v detstve spoznať. Motivoval si ma v kariére a bol si pre mňa top kamarát. Sľubujem ti, že tu budem pre tvoju rodinu, kedykoľvek ma budú potrebovať. Budem si ťa pamätať navždy ako v posledný večer, keď sme sa smiali, vtipkovali a krásne úprimne porozprávali,” vyznal sa zo smútku.

Čo presne sa v osudnú noc stalo, už viac komentovať nechcel. „K tej udalosti sa už vyjadrovať nebudem. Som vďačný za to, že to rozbehli, lebo ja by som teraz nemal silu to riešiť," vyjadril sa Tomáš na margo zbierky, ktorú iniciovalo ministerstvo pre Mirovu tehotnú manželku. Vyzbierali už viac, ako 80 000 EUR.