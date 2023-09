Mala celý život pred sebou, no osud to, žiaľ, zariadil inak. Vo štvrtok (28.9.) sa najbližší rozlúčili s len 21-ročnou Laurou, ktorá minulý týždeň tragicky zahynula pri dopravnej nehode.

Posledná rozlúčka s Laurou sa konala o 13. hodine v dome smútku na cintoríne Chrenová - Selenec v Nitre, odkiaľ Laura aj pochádzala. S milovanou dievčinou sa prišla rozlúčiť najbližšia rodina - rodičia Lenka a Štefan, staršie sestry a starí rodičia Štefan a Anna. Okrem nich prišli desiatky známych, ktorí Lauru poznali - či už spolužiaci z vysokej školy, z práce i ďalší. Keďže Laura sa venovala najmä koňom, bola zanietenou jazdkyňou a vyhrávala rôzne súťaže, najbližší priniesli na pohreb aj jej vlastnú kobylku, ktorá kráčala pred bielou rakvou. Práve to bolo mimoriadne dojemným okamihom rozlúčky. Na jej sedle bol položený Laurin jazdecký klobúk.

Starý otec Štefan, ktorý mal so svojou vnučkou veľmi blízky vzťah, len neveriacky stál a predýchaval. "Neviem, či to vôbec prežijem. Moja Laurinka, ešte deň pred tragédiou bola u nás a aj so starou mamou sme spolu trávili čas. Nedokážem tomu uveriť," povedal nám ešte pred pohrebom. Počas smútočnej rozlúčky odznelo mnoho dojímavých slov a predstavili Laurin život v skratke. "Bola to úžasná mladá žena, ktorá sa vždy snažila každému pomôcť. Veríme, že sa s ňou raz stretneme, tak Laura, teraz leť a buď slobodná," odznelo.

"Dnes mám čierny deň, smútok zahalil moju dušu. Dnes mám čierny deň, prišiel som o spriaznenú dušu. Odpočívaj v pokoji dievčatko ľúbené, dnes ťa už nič netrápi aj keď my trpíme. Odpočívaj v pokoji dievčatko ľúbené, nikdy na Teba nezabudneme lebo ťa ľúbime," odkázal Michal.

