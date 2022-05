Linhart šokuje: Ak to prejde, tak môžeme poprosiť o jedlo Putina, do týždňa nemáme čo jesť!

Bývalý štátny tajomník agrorezortu a poslanec za OĽANO Martin Fecko predložil do parlamentu pozmeňujúci návrh zákona o potravinách, ktorým by sa mohol obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bije na poplach a upozorňuje, že ideme regulovať komodity, ktorých máme prebytok.

„Nesúhlasíme s tým, aby také dôležité opatrenia zasahujúce do podnikateľského prostredia boli prijímané bez predchádzajúcej diskusie so zainteresovanými subjektami. Zároveň nám nie je známe či boli dôkladne zvážené alternatívne možnosti dosiahnutia sledovaného cieľa – udržania potravinovej bezpečnosti. Ide napríklad o využitie Štátnych hmotných rezerv, po naplnení ktorých voláme už dlhšiu dobu, ako aj využitie súčasného systému hospodárskej mobilizácie,“ na tlačovej konferencii skritizoval spomínaný návrh prezident Potravinárskej komory Daniel Poturnay.



„Slovensko je vysoko prebytkové v produkcii aj olejnín a aj obilnín. Vyzývame preto politikov, aby nám nebránili vyvážať našu produkciu. Neuvážené zásahy štátu môžu priniesť negatívny efekt v podobe ďalšieho zhoršenia konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov," upozornil na ďalší možný negatívny efekt regulácie vývozov predseda Slovenského zväzu olejninárov Jozef Rebro.

"Naša krajina potrebuje exportovať, nielen byť závislá na dovozoch cudzích a nie vždy kvalitných potravín. Dnes obmedzí vývozy Slovensko, nabudúce tak môže urobiť iná európska krajina. Ešte len potom sa budeme čudovať, prečo nám v obchodoch chýbajú potraviny, ktoré si primárne doma nevieme v dostatočnom množstve vyrobiť a sme nútení ich dovážať,“ dodal.

Novela zákona o potravinách by tiež umožnila predávať potraviny po dátume minimálnej spotreby a zníženie miliónových pokút.

„Slovensko bez zahraničnej potravinárskej pomoci neprežije ani týždeň. Preto je zákaz vývozu domácich produktov do zahraničia absolútny nezmysel. Pokiaľ by soudrozi z Babišovej Poľnohospodárskej komory a P-Otravinarskej komory Slovenska mysleli na ľudí, nie len na vlastný biznis a nútený výkup ich surovín a chemo-produktov za naše spoločné peniaze, nikdy by takúto hlúposť nenavrhli," podal si novelu zákona známy potravinový kritik a bojovník proti GMO potravinám či GMO vakcínam, poslanec Patrik Linhart zo Sme rodina, ktorý neskôr svoj status skorigoval a Babiša a spol. z neho vymazal.

"Pokiaľ rovnaký krok príjmu aj ostatné krajiny EÚ, môžeme tak poprosiť o jedlo Putina, pretože do týždňa nemáme čo jesť. Kdepak soudrozi z Babišovej privátnej komory udelali chybu?," položil si pôvodne otázku a dodal: "Takýto výstrel do tmy nepodporím a na najbližšom klube vysvetlím, prečo hnutie Sme rodina musí byť proti takýmto nesystematickým nápadom z dielne biznismanov. Verím však, že minister Vlčan tento nezmysel zatrhne v stave začiatočného hlúpeho nápadu, ktorý sa môže otočiť jedine tak proti nám, slovenským občanom. Poučme sa a budujme potravinovú sebestačnosť.“



