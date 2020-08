Sprejazdnenie cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca aspoň v jednom jazdnom pruhu chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stihnúť do začiatku zimy.

Poškodená cesta medzi Muráňom a Prednou Horou: VIEME, kedy by mala byť prejazdná!

Tento termín opätovne potvrdil podpredseda kraja Ondrej Lunter na stredajšom stretnutí s občanmi v obci Muráň.

"Práce v tomto úseku by sa mali začať v priebehu septembra a urobíme všetko pre to, aby bola cesta aspoň v jednom jazdnom pruhu do zimy prejazdná. Dôležité je však povedať, že po skončení zimnej údržby ju bude potrebné opäť uzavrieť s využitím obchádzkovej trasy, aby mohli rekonštrukčné práce pokračovať,"uviedol podpredseda.

Extrémne dôležité pre rýchlosť úplnej rekonštrukcie bude podľa jeho slov udržanie trvania mimoriadnej situácie, vďaka ktorej je možné postupovať v administratívne menej náročnom režime. Ak by totiž mimoriadna situácia skončila na jeseň, po čiastočnom sprejazdnení cesty, kompletná rekonštrukcia by sa mohla podľa BBSK natiahnuť na štyri až sedem rokov.

"Súvisí to jednak s tým, že by bolo potrebné prejsť územným a stavebným konaním, čo v prípade stavby v národnom parku znamená aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a primerané posúdenie Natura 2000, ktoré sa musí robiť pre každé vegetačné obdobie počas kalendárneho roka. Rovnako by sme sa nevyhli majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov," ozrejmil Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK.

Práve z týchto dôvodov bude podľa neho BBSK spolu s Okresným úradom (OÚ) Revúca iniciovať rokovania na ministerstve vnútra, aby bolo možné fungovať v mimoriadnom režime až do úplného ukončenia rekonštrukcie.

