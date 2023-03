O tragickom prípade informovala polícia v nedeľu podvečer. Najprv z bytu v Petržalke vyskočil Marek, o pár hodín nato jeho sestra Michaela. Okolo 16.30 poobede našli v byte, odkiaľ mali skočiť, aj telo malého Šimonka, ktorý mal 7 bodných rán.

Psychologička Michaela pracovala v Centre Memory, ktoré spoluzakladal jej otec, vo svete uznávaný vedec a neurológ Michal Novák. Zakladateľ Neuroimunologického ústavu SAV a tiež Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti zasvätil svoju odbornú činnosť hľadaniu lieku proti Alzheimerovej chorobe.

Pôsobil na Univerzite v Cambridgei a spolupracoval aj s viacerými nositeľmi Nobelovej ceny. Pokúšali sme sa osloviť priamo jeho a kontaktovali sme aj jeho kolegov z ústavu SAV, telefóny však nezdvíhali.

Jedným zo scenárov, o ktorých sa hovorí, je, že za tragédiou by mohol byť Marek, ktorý údajne dobodal sestru aj malého synovca a následne vyskočil z okna. Čo sa však skutočne za dverami stalo a či tam nebol aj niekto štvrtý, nateraz zostáva nejasné.

„Nemusí to byť len zásah cudzej osoby, nevieme. Ale ja by som nevylúčil ani možnú kolektívnu samovraždu, že jeden zabije druhého a tretieho a potom spácha samovraždu. Nevedel by som vylúčiť ani štvrtú osobu, že tam bola. Takto z kresla môžeme špekulovať, ale to je nezodpovedné. Nemáme dostatok informácií. Toto by som nechal na polícii, oni to objasnia,“ tvrdí bývalý kriminalista Matej Snopko.

Nechce špekulovať ani o tom, či žena a dieťa mohli ešte žiť, ak by policajti identifikovali byt skôr. „Obviňovať dokáže každý, tam ide skôr o to, prečo je tam taká časová odmlka. Môže to byť preto, že žena bola v bezvedomí, vyčerpaná. Sú aj také činy, že od jedného útoku k druhému prejde niekoľko hodín. Spôsob uvažovania detektíva je taký, že najprv preveríte, čo viete, zoženiete dôkazy a až potom si staviate konštrukciu, čo sa stalo. Ja by som neobviňoval políciu a nechal ju pracovať. Obviňovať ju môžeme vždy, ale až potom, ak sa zistí, že pochybila,“ uzavrel odborník. Postup polície už v prípade udalosti preveruje odbor kontroly Prezídia Policajného zboru. V utorok o tom informovalo ministerstvo vnútra.