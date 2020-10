Nemocnica Poprad eviduje 46 zamestnancov, ktorí majú nový koronavírus. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že zároveň je hospitalizovaných 12 pacientov s ochorením COVID-19.

Popradská nemocnica už pred časom zriadila špeciálne oddelenie pre pacientov s ochorením COVID-19, ktoré sa nachádza v samostatnom geriatrickom pavilóne. „Nemocnica na základe obdržaného príkazu Ministerstva zdravotníctva SR reprofilizovala 18 lôžok,“ priblížila hovorkyňa.

V nemocnici podľa nej platí absolútny zákaz návštev, pokiaľ je to skutočne potrebné, veci pre hospitalizovaného príbuzného môžu občania odovzdať službe pri hlavnom vstupe do nemocnice denne v čase od 14.00 do 17.00 h.

Pri hlavnom vstupe do nemocnice je opätovne zriadená triáž, kde je zabezpečené meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a kontrola správneho používania rúška. „Do priestorov nemocnice môžu vstupovať len osoby, ktoré sprevádzajú pacienta vyžadujúceho si pomoc, a tiež zákonní zástupcovia neplnoletých pacientov. Sprevádzajúcim osobám, ktorých prítomnosť nie je preukázateľne nevyhnutná, vstup nie je umožnený. Každá sprevádzajúca osoba musí pri hlavnom vstupe vypísať dotazník,“ uviedla Galajda.

Ako ďalej ozrejmila, v nemocnici pozastavili plánovanú operatívu, pokračujú onkooperatíva, akútna operatíva a pôrody. Pozitívni zamestnanci alebo zamestnanci v karanténe sú vyradení zo služieb. Uplatňované sú princípy bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti a prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.