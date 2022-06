Pomoc potreboval lesný robotník. Informovala o tom Air Transport Europe na sociálnej sieti.

Posádka Leteckej záchrannej služby Air Transport Europe zasahovala v stredu v lesnom teréne v katastri obce Soblahov v Trenčianskom okrese. Pomoc potreboval lesný robotník. Zdroj: Facebook/ Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

"Pomoc potreboval 21-ročný pilčík, ktorého padajúci konár stromu zasiahol do hlavy. Lekár si ho po pristátí na lúke prevzal do svojej starostlivosti, poskytol mu primárne zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu ho s podozrením na otras mozgu a poranenie krčnej chrbtice previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," informujú leteckí záchranári.