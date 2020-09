"Mám zlé správy. Chcem však maximálne transparetne postupovať, lebo sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby verejnosť mala všetky informácie v reálnom čase. Práve prebieha zasadnutie krízového štábu. Bohužiaľ, na ZŠ Žitavská osem detičiek prišlo do kontaktu s pozitívnym človekom. Tieto deti boli v kontakte s 19 učiteľmi a učiteľkami a s dvoma vychovávateľkami. Žiakov bolo v kontakte približne 118. Táto nemilá situácia nás donútila školu dnešným dňom uzavrieť," zverejnil túto nemilú informáciu na sociálnej sieti starosta Vrakune Martin Kuruc.

ZŠ Žitavská 8 v bratislavskej Vrakuni, kde sú ohrozené pre Covid-19 desiatky detí. Zdroj: ZŠ Žitavská

Dodal, že to musia urobiť, lebo musia rešpektovať odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. "Škola bude zatvorená do 20. septembra. Ak by testy nepreukázali prítomnosť vírusového ochorenia COVID, tak školu otvoríme skôr. Situáciu máme pod kontrolou a nie je dôvod na paniku, pretože nikto z nich zatiaľ nemá potvrdený COVID-19," upokojuje širokú varejnosť na svojom profile Martin Kuruc.

Podľa jeho slov všetky ostatné školy či predškolské zariadenia fungujú v normálnom režime, okrem ZŠ Železničnej, kde sú zatvorené dve triedy.