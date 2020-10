Nie je súčasná situácia s pandémiou iba výhovorkou ťažkej situácie premiéra?

Určite nie. Žiadna vláda v histórii Slovenskej rupubliky neprevzala moc v takej situácii a nemala takú mieru zodpovednosti. Nejde tu totiž len o devastačné hospodárske dopady pandémie, ale doslova o zdravie a životy ľudí. Každé rozhodnutie, ktoré táto vláda prijíma, má priamy dopad na to, či a ako dokážeme pandémiu zvládnuť a koľko ľudí ochorie a zomrie. Vláda koná pod obrovským tlakom a preto prichádzajú aj chyby.

Aké?

Komunikačné chyby. Na zvládnutie pandémie je potrebné, aby občania verili v to, že štátne inštitúcie prijimajú síce nepríjemné, ale potrebné opatrenia. Toto je úlohou vlády a tá to môže dosiahnuť iba dôveryhodnou, rozvážnou a jednoznačnou komunikáciou.

Rozprávate o komunikácii súvisiacej s pandémiou?

Áno, ale u nášho premiéra je to bohužiaľ širší a dlhodobo známy problém. Igor Matovič komunikuje často veľmi nerozvážne a nechá sa uniesť. To, ako sa bavil so svojím ministrom cez Facebook, či spôsob ako odkomunikoval informáciu o zámere celopošného testovania s pani prezidentkou, bolo mimoriadne nedôstojné. Kvalite a dôveryhodnosti komunikácie určite neprospievajú ani často meniace sa informácie alebo vyhrážky občanom. Tento typ komunikácie je akceptovateľný u opozičného politika, nie u predsedu vlády. Je pravda, že bezprostredný a často emotívny typ komunikácie pomohol Igorovi Matovičovi vyhrať voľby, no od predsedu vlády sa očakáva aj komunikačná rozvážnosť, dôstojnosť a presvedčivosť. Musí dokázať komunikovať s občanmi tak, aby ich presvedčil, že nepopulárne opatrenia, ktoré prijíma jeho vláda sú nevyhnutné preto, aby sa kríza skôr a čím lepšie zvládla. Toto si však vyžaduje štátnika.

Aká je definícia štátnika?

Štátnik je ten, kto v krízových situáciách dokáže spojiť občanov a dokáže získať ich súhlas aj pre veľmi pre nepríjemné opatrenia. Je ním ten, kto dokáže ľudí presvedčiť, že majú dôverovať odborníkom, pretože nikto iný okrem kvalitných lekárov, biochemikov a epidemiológov nevie bojovať s nebezpečným vírusom. Štátnik je ten, kto dokáže občanov motivovať a kto im vie dať pozitívnu nádej. V tomto smere treba určite veľmi pochváliť komunikáciu pani prezidentky. Štátnik nemusí ľuďom hroziť a ani sa vyplakávať na sociálnych sieťach.

Je správne jeho vypisovanie statusov na sociálnej sieti?

Určite nie. Igor Matovič akoby doteraz nepochopil, že predseda vlády musí komunikovať inak ako opozičný politik. Áno, je fajn, keď politik dokáže byť bezprostredný. Prejavená emócia ho robí dôveryhodným a dáva mu ľudský rozmer, no dôležitá je miera. Predseda vlády je totiž aj reprezentantom štátu, ktorý musí prijímať zodpovedné rozhodnutia. A tie musí komunikovať uvážilivo a na základe dobre pripravenej komunikačnej stratégie.

Takúto fotku zverejnil premiér Igor Matovič - Slávkovská vyhliadka, Maximiliánka. Zdroj: facebook - Igor Matovič

Je chybou, že stále nemá svojho hovorcu?

Obrovská chyba. Hovorca nie je len na to, aby viedol tlačové konferencie a komunikoval s novinármi. Úlohou hovorcu a fungujúceho tlačového oddelenia je aj spracovanie vhodnej komunikačnej stratégie, ktorá spočíva v nastavení toho, čo, kedy a akým spôsobom treba odkomunikovať. Mali by však tiež priviesť politika k tomu, aby čo najlepšie využíval komunikačné možnosti, vrátane sociálnych sietí. V prípade jejto vlády a jej premiéra takáto profesionalita zjavne chýba. Facebookové statusy Igora Matoviča sú len príznakom problému, ktorý sa volá neprofesionalita tlačového oddelenia úradu vlády.

Podľa prieskumov mu výrazne klesla dôveryhodnosť.

Pokles preferencií sa dal očakávať a bolo by prekvapením, keby k nemu za tejto situácie nedošlo. Sú za ním nepopulárne opatrenia tejto vlády, spomínaná nešťastná forma komunikácie, ale aj zvláštne a politicky neprezieravé aktivity niektorých poslancov OĽaNO. Nijako inak sa totiž nedá nazvať návrh poslancov okolo Anny Záborskej na obmedzenie interupcií, s ktorým prišla v čase, keď má tento štát obrovské problémy týkajúce sa pandémie. Som si istý, že tento z hľadiska politickej prezieravosti zlý návrh a častokrát bizarná argumentácia, ktorá ho mala podporovať, sa podpísal pod doslova únik časti liberálne zmýšľajúcich voličov OĽaNO k iným politickým stranám.

Ako hodnotíte komunikáciu okolo pilotného a plošného testovania?

Bola často obsahovo protichodná a vo svojej forme aj nešťastná. Vyhrážky boli určite zlou cestou a skôr bolo treba zvoliť prístup pozitívnej motivácie. Na druhej strane však treba priznať, že vláda sa chystala v mimoriadne krátkom čase uskutočniť obrovskú akciu, s ktorou žiadna z okolitých európskych krajín nemá žiadnu skúsenosť. V takejto situácii bola na mieste určite aj potreba tolerancie a trpezlivosti s komunikačným, či informačnými prešľapmi.

Vy osobne sa pôjdete dať otestovať?

Určite pôjdem a pôjdem tam kvôli ľuďom, s ktorými sa stretávam. Debata o precentách presnosti testovania nie je pre mňa podstatná, lebo som presvedčený, že odhalenie každého infikovaného človeka môže ochrániť zdravie i životy iných ľudí. Debata o možnosti nakazenia sa v rade na testovanie je podľa mňa v kontexte toho, že sa nebojíme chodiť nakupovať do stále relatívne plných obchodov, úplne bezpredmetná.

Ako hodnotia testovanie na Slovensku v zahraničí?

Niektoré hlasy z Európy, napríklad od šéfa Európskej rady, naznačujú, že celoplošné testovanie nie je až taký zlý nápad. Podstatné pre reakcie z vonku však bude určite, ako sa testovanie zvládne. Ako dobre bude logisticky zabezpečené, koľko ľudí príde, ako budú odborne využité jeho výsledky i aký dopad bude mať na priebeh pandemickej krivky. Igor Matovič sa pustil do veľmi riskantnej akcie, kde môže veľa získať i stratiť. Ak neuspeje, môže táto akcia ešte viac podlomiť dôveryhodnosť vlády. Ak však uspeje, Slovensko bude pozitívnym príkladom, lebo malo odvahu ísť do logisticky náročnej a neistej operácie a priebeh pandémie zrejme zvládneme lepšie ako iné krajiny.

Profil

Tomáš Koziak (48) je rektorom Vysokej školy politických a sociálnych vied v Kutnej Hore. Vyštudoval politológiu, históriu a medzinárodné vzťahy. Býva v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov). Zaujímavosťou je, že jeho otec bol biochemik, mama pracovala dlhé roky ako mikrobiologička.

