Sabina zverejnila na internete varovanie pre ostatné dievčatá, aby nechodili nikam samé. "Bola som sama v Skalke, prejsť sa na kamienkovú pláž. Ako som išla už preč, všimla som si nejakého chlapa za stromom, ako na mňa pozerá," opísala Sabina hrôzostrašné okamihy. Tá sa vyľakala a snažila sa dostať naspäť na pláž. Aby sa však mužovi vyhla, mohla ísť len jedným smerom, ale dostala sa na ostrovček, ktorý obklopovala voda.

"Vzďaľovala som sa od neho, stále tam ale bol za stromom a pozeral na mňa. Popri tom som volala s maminou cez videohovor. Hovorím jej, mami, je tu nejaký chlap za stromom a pozerá na mňa, čo mám robiť? Vysvetľovala som jej, čo sa deje, že potrebujem pomoc, nech volá policajtov. Keď už som bola na konci ostrovčeka, muž sa za mnou rozbehol," opisuje Sabina nepríjemný zážitok. Tá neváhala a skočila rovno do vody, ktorá jej siahala nad kolená.

Tu sa začal jej beh o život, pretože muž sa vrhol do vody za ňou. "Začala som cez vodu utekať na ďalší ostrovček. Znova som ho zahliadla, skočila som opäť do vody a utekala smerom na cyklotrasu. Ten chlap za mnou utekal cez vodu! Jediné, čo som po mame kričala do telefónu bolo, mami volaj policajtov, ten chlap za mnou uteká!" hovorí mladé dievča.

Keď vybehla z vody, videla, že muž za ňou stále beží. "Videla som takého staršieho pána so psíkom, hneď som naňho kričala, nech mi pomôže, prosila som ho, nech zostane so mnou. V tú chvíľu už boli policajti na ceste. Uvideli sme toho chlapa ako nasadá do svojho auta. Moja mamina doteraz strašne plače, lebo všetko videla ako sme si volali cez facetime. Videla aj toho chlapa, aj to ako som utekala cez vodu, aj ako on za mnou beží. V tej chvíli sa nemala ku mne ako dostať," hovorí Sabina. Muža opísala ako vyššieho, štyridsiatnika silnejšej postavy a s veľkým bruchom. Odfotila aj auto, ktorým prišiel.

Sabinina mala bola v čase, keď s dcérou volala cez videohovor v kaviarni, kde sa svedkom ich rozhovoru stali aj ďalší ľudia. Tí tiež videli, ako Sabina na telefón zachytila tvár muža, ktorý za ňou bežal. "Kvôli tomuto človeku som zažila dlhé minúty strachu a beznádeje, že svojmu dieťaťu nemôžem pomôcť. Absolútna bezmocnosť a beznádej! Ty, dotyčný, nedostaň sa mi pod ruky!" uviedla mama Sabiny.

Prípadom sa už zaoberá aj trenčianska polícia, kde dievča hrôzostrašný zážitok ešte v ten deň nahlásilo. "Polícia v Trenčíne prijala v predmetnej veci oznámenie. Skutok je v štádiu preverovania. Bližšie informácie nie je možné nateraz poskytnúť," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.