Strelca z Čachtíc, obvineného z usmrtenia, priviedli pred sudcu z policajnej cely na obvodnom oddelení v Novom Meste nad Váhom. Polícia podnet na väzbu nepodala, prokurátor však podal návrh na vzatie do väzby. O 13.40 hodine vyviedli Patrika ex kolegovia bočným vchodom a priviedli ho v putách na súd. Tam začalo o 14.00 rozhodovanie o väzbe, na ktoré sa dostavila prokurátorka, aj obhajca.

Samotný obvinený muž prišiel v červenej mikine s kapucňou a tvár si zakrýval papiermi. Nevravel nič, otázky médií prechádzal mlčaním. Aj keď zvyčajne býva rozhodovanie o väzbe pomerne rýchlou záležitosťou, v tomto prípade tomu bolo inak. O piatej hodine popoludní sudca vyhlásil prestávku a krátko pred pol siedmou večer rozhodol, že strelec do väzby nejde a trestnému stíhaniu bude čeliť na slobode. Prokurátorka podala sťažnosť.

Obhajca: Bola to galaktická náhoda!

Obhajca Patrika Viliam Parák povedal, že väzba nebola akceptovaná a jeho klient bol zo zadržania prepustený. "Prokurátorka podala sťažnosť, bude sa rozhodovať na krajskom súde. Pokiaľ sa môžem vyjadriť k tomu, čo môžem. Skutok bola ozaj obrovská, nešťastná náhoda, to je tragédia. Môžem vyjadriť len úprimnú sústrasť poškodeným. Môžem uistiť verejnosť, že vyšetrovanie je naozaj vedené veľmi korektne a aj touto cestou chcem vyjadriť prosbu verejnosti, že z tých dôkazov, ktoré sú momentálne v spise doposiaľ zadovážené s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by som mohol vylúčiť za obhajobu tie špekulácie a verzie, ktoré idú po sociálnych sieťach. Môžem povedať, že to bola naozaj galaktická náhoda, ktorá sa skončila obrovskou tragédiou, smrťou mladej ženy a môj klient to veľmi ľutuje," uzavrel Parák s tým, že výstrel vletel oknom, sklom, cez záclonu. Zároveň dementoval verzie o tom, že by "niekto šmíroval, pozeral cez puškohľad."

Podľa polície bolo vyšetrovaním preukázané, že expolicajt a poľovník Patrik porušil počas údržba dlhej guľovej zbrane dôležitú povinnosť. Ako držiteľ zbrojného preukazu mal dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom, čo sa nestalo. "Na základe porušenia tejto povinnosti došlo k náhodnému výstrelu a výmetu strely cez hlaveň zbrane, ktorá zasiahla poškodenú, čím jej boli spôsobené zranenia, ktorým na mieste podľahla," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Lucia bola v tom čase doma a nachádzala sa pri okne v kuchyni. Krátko predtým ju však volal manžel na prechádzku. "Šiel sa prejsť po Čachticiach s ich trojročnou dcérkou, v čase streľby teda nebol s malou doma. Volal Luciu, nech ide s nimi. Rozhodla sa však zostať doma a pripraviť pre nich večeru. Bolo to osudné rozhodnutie," ozrejmila kamarátka mladej mamičky.

Po streľbe Luciu ratoval sused, ktorý bol v čase nešťastia akurát pred domom a videl, ako Lucka vybehla na balkón, trhala v šoku zo seba dole zakrvavené tričko a kričala: "Pomoc! Pomoc!" Sused následne vyrazil dvere na byte, ale mladej mamičke už nedokázal pomôcť on, ani záchranári, ktorí ešte hodinu zúfalo bojovali so smrťou o život ženy.

Strelec hneď po výstrele vybehol z bytu svojich rodičov, odkiaľ strieľal na ulicu a šiel hľadať miesto, kam doletela guľka. Keď sa dozvedel, čo sa stalo, na mieste počkal na príchod polície.

Prečítajte si tiež: