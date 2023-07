Najskôr ju prenasledoval, no nikto to nebral príliš vážne. Nakoniec ju pripravil o život. Reč je o hrozivej vražde z Dubnice nad Váhom, ktorá šokovala aj skúsených kriminalistov. Rodina a najbližší sa v sobotu (8.7.) naposledy lúčili s Andreou († 39).

Vražda, ktorá sa stala predposledný júnový deň v Dubnici nad Váhom, šokovala doslova celé Slovensko. V skorých ranných hodinách tam Ján (36) dosekal o tri roky staršiu Andreu († 39) mačetou.

Nešlo však o impulzívne vyhrotenie vzájomného konfliktu, vrah totiž svoju obeť dlhé roky prenasledoval, ako tzv. stalker. Na polícii vraj bola, no vyšetrovateľovi mali jej obavy prísť smiešne. Nebohá Andrea naposledy vydýchla na cyklistickom chodníku, kadiaľ vraj pravidelne chodievala do práce. Ján na ňu vyskočil z kríkov a hoci volala o pomoc, nepomohlo jej to.

Vrah svoju obeť dobodal na smrť, položil ju do trávy a ľahol si hneď vedľa nej. Okoloidúci ľudia ho našli v tejto polohe, pričom zavolali políciu a tá Jána zbalila. Až neskôr vyplávalo na povrch, že vrah trpí bludovou poruchou, teda paranoidnou psychózou. Takýto človek má jednoducho povedané halucinácie, ktoré nedokáže rozoznať od reality.

V sobotu sa s Andreou naposledy rozlúčili všetci, ktorí ju poznali, rodina i priatelia. Smútočný obrad na cintoríne v Novej Dubnici sa niesol vo veľmi stiesnenej atmosfére, plakali všetci, aj tvrdí chlapi. Obrad začal smútočnou svätou omšou. "Ak niekto mal nezištnú lásku, tak to bola ona," odznelo na pohrebe s tým, že blízkych milovala až do poslednej chvíle.

"My sme zostali, ale ona žije to, čo žila u Boha. Láskou k blízkym", povedal počas svätej omše kňaz. Zároveň vyzval prítomných, aby sa na prianie rodiny zdržali kondolencií. "Táto chvíľa je totiž bolestivá a pomerne čerstvá, " dodal.

