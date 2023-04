Platba vopred

Najčastejším a zároveň najjednoduchším internetovým podvodom je klasika - vopred zaplatený tovar predávajúci jednoducho nepošle. O týchto zlodejoch sa ľudia najčastejšie bavia v skupine "Podvodníci z marketplace" na sociálnej sieti.

A že sa tam s nimi doslova roztrhlo vrece! Zo zistení zo skupiny je jasné, že za veľkou časťou podvodov pravdepodobne stojí jeden človek alebo jedna skupina. Podvodníci si stiahnu fotografie úplne cudzích ľudí, vytvoria si účet na sociálnej sieti s falošným menom a na facebookový marketplace, Bazoš či iné miesta, kde sa najčastejšie predávajú nepotrebné veci, nahrajú falošný inzerát - často so stiahnutými fotografiami z iných, cudzích inzerátov.

Na správy obvykle reagujú hneď a peniaze si od vás vypýtajú vždy vopred. V niektorých prípadoch celú čiastku, inokedy len za dopravu. Po prijatí potvrdenia o platbe s vami i naďalej komunikujú, bežne povedia čas a deň, kedy balíček akože odošlú. To sa však nestane. Zvykom je, že keď ich oklamaný človek po pár dňoch konfrontuje, zopár správ si s ním ešte pred zablokovaním vymenia. Obvykle ide o výhovorky typu chorý rodinný príslušník, no po pár správach sa odmlčia a nasleduje zablokovanie.

Bežne ide o "známe firmy", ktorých v určitých komunitách už jednoducho poznajú. Pravdepodobne najzraniteľnejšou skupinou sú mladé mamičky. Rôzne veci pre dieťa sa snažia nakúpiť lacnejšie, no tovar im nakoniec nikdy nepríde a z peňazí sa teší podvodník. Ak by aj šlo "len" o poštovné, skúste si zrátať, koľko denne zarobia, ak si od desiatich vypýtajú po 5€. To už je pekná suma, no nie?