Na vernisáž v nadmorskej výške 1 754 metrov prišli mnohí známi maliarky i jej manžela. „Je to úžasné, som poctená, je to pre mňa veľmi nezvyčajné,“ neskrývala autorka slzy. „Pochádzam z Nízkych Tatier, toto je takpovediac môj región. Viac ako v Bratislave, kde dlho žijem,“ povedala Ľubica Skusilová.

Tvorivé paralely - vernisáž obrazov Ľubice Skusilovej (manželky Igora Rattaja) v priestoroch pôvodnej stanice lanovky na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách. Zdroj: MATEJ KALINA

Encián, najvyššie položená galéria u nás i v strednej Európe, je v zrekonštruovanej budove bývalej lanovky na Skalnatom plese, ktorú navrhol architekt Dušan Jurkovič. „Chceli by sme tu vytvoriť priestor pre umelcov, maliarov, hudobníkov,“ poznamenal Patrik Kolesár z Tatranského okrášľovacieho spolku.

Všetky okná im vybilo

„Keď som sem prišiel na Vianoce 2020, okná v galérii boli vybité. Silný nárazový vietor tu totiž dosahuje rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Ale dali sme to do poriadku,“ zaspomínal. On pomáhal maliarke s výstavou. Dostať exponáty do galérie bolo totiž zložité. Na Skalnaté pleso po stanicu Štart jazdí menšia kabínková lanovka a obrazy sa do nej nevošli. „Bolo to dosť komplikované. Na obrazy sme museli špeciálne lepiť rohy a tiež ich špeciálne baliť. Povolenie na vývoz zabezpečil Patrik Kolesár,“ poznamenala maliarka.

Igor Rattaj dlho netušil, čo manželka chystá. „O zámere výstavy som sa dozvedel, až keď bola dohodnutá s Tatranským okrášľovacím spolkom. Potom som im s tým pomohol, ale do tvorby obrazov si nedovolím miešať sa,“ zasmial sa.

Na vernisáž dobehol tesne pred jej otvorením a s mokrými vlasmi. Vraj sa okúpal v studenom potoku. „Ale v studenom s malým s,” dodal. Narážal na nedávne faux paux poslankyne Tabák, ktorá sa kúpala v Studenom potoku, v chránenej časti Vysokých Tatier.

Predpísaný úbor

Výstavu si vychutnal a manželku za ňu verejne vybozkával. A hosťom odporučil, ako sa obliecť do tejto unikátnej galérie. „Predpísaným by mohlo byť horské oblečenie,“ zavtipkoval.

Kto sú známi manželia Ľubica Skusilová je manželkou finančníka Igora Rattaja. Narodila sa v Liptovskom Mikuláši. Pred tromi rokmi v Bešeňovej vystavila umelecké dielo s názvom Vône Liptova. Igor Rattaj (50) je šéfom spoločnosti Tatry Mountain Resorts.