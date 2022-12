Vo veku 83 rokov zomrel v stredu 23. novembra básnik, dramaturg a novinár Dezider Banga. Pre Rómov na Slovensku bol údajne tým, kým je pre Slovákov Janko Kráľ alebo Pavol Országh Hviezdoslav. Básnik, dramaturg a novinár tvoril svoje texty viac ako 50 rokov.

Posledná rozlúčka s významným umelcom sa konala v bratislavskom krematóriu. Ak by ste však čakali typický rómsky bašavel so stovkami osôb, čakali by ste márne. Rozlúčiť sa s Bangom prišlo asi len 30 ľudí z okruhu najbližšej rodiny.

Počas obradu, ktorý bol veľmi dôstojný, hrala aj živá hudba. Kondolenciu poslala nebohému básnikovi dokonca i prezidentka Zuzana Čaputová. "Vo svojich dielach nám zanechal veľké bohatstvo, jeho verše sú plné fantázie popretkávané metaforami, reflektujúce najmä zážitky z detstva, z rodnej dediny a krásnej okolitej prírody," odznelo na pohrebe.

"Vždy sa hrdo hlásil k rómskym koreňom. Obdivovali ho poprední slovenskí literáti a milovníci poézie. Dychtil za vzdelaním, považoval ho za dôležitú hodnotu a videl v ňom východisko pri rozvoji rómskeho etnika," odkázala prezidentka s tým, že jeho zásluhy sú v tomto smere omnoho väčšie. "Pričinil sa o to, aby rómovia boli uznaní za národnostnú menšinu a želal si, aby sa rómske deti mohli učiť vo svojom rómskom jazyku."

