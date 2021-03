Kým posledné týždne všetko nasvedčovalo tomu, že už zima nenávratne odišla, dnes je to úplne naopak. Aspoň na strednom Slovensku. Banskobystričania sa prebudili do bieleho rána! Bratislava je naopak typicky jarná. Pozrite sa na tie kontrasty!

Počasie v piatok

Počasie v piatok Zdroj: SHMU

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Ako bude cez víkend

Predpoveď počasia na sobotu Zdroj: SHMU

Predpoveď počasia na nedeľu Zdroj: SHMU

Podľa stránky imeteo.sk už pritom v Západnej Európe naberá silu ničivá víchrica Klaus. Tá by mala popoludní doraziť aj k nám.

"Maximálne nárazy vetra by sa mali pohybovať do 60 km/h. Silnejšie sa rozfúka len na našich horách. Tu by nárazy vetra mohli dosahovať rýchlosť aj okolo 100 km/h. V priebehu večerných hodín sa očakáva, že vietor zoslabne, ale opäť začne naberať na sile v priebehu zajtrajšieho dňa," tvrdí imeteo.sk.