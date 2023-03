Truhla s telom bola vystavená v dome smútku na cintoríne v dedinke Behynce, pri Topoľčanoch. Vstup sem strážila partia z leteckej školy JetAge. Pre smútiaci dav bolo vyčlenené veľké parkovisko neďaleko malého kostola, kde sa s pilotom lúčili doslova stovky ľudí.

Kostol bol plný do posledného miesta, rovnako aj chodníky na oboch stranách cesty pred kostolom. Na pohreb prišiel aj moderátor Viktor Vincze, ktorému bol zosnulý pilot inštruktorom v leteckej škole.

Podľa ľudí, ktorí sa zúčastnili pohrebu, nie je možné, že na vine pádu lietadla bol Majo Oravec. "Keď riadil lietadlo on, nemohla to byť ľudská chyba. Bol skúsený pilot, ustál by doslova akúkoľvek situáciu len tú nie, ak sa mu vypli oba motory. Veríme, že šlo o technickú poruchu. V leteckých kruhoch sa hovorí o tom, že vo vzduchu mali robiť skúšku vypnutia jedného motora, ale pre technickú chybu vypadli oba. Lietadlo šlo potom prudko v zemi," povedal jeden z kamarátov zosnulého.

O pilotovi dojímavo hovoria aj jeho kolegovia z leteckej školy. "Majo bol súčasťou našej JetAge rodiny od samotného založenia školy v roku 2016. Bol stelesnením hodnôt, ktorých sa držíme. Charakterizovala ho zodpovednosť. Bol to priamočiary človek. Rovný. Na nič sa nehral. Vzbudzoval prirodzený rešpekt a autoritu. Pre svojich študentov aj pre nás kolegov bol inšpiráciou. Majo vďaka svojej povahe vychádzal s kýmkoľvek," opísala zosnulého pilota letecká škola JetAge.

Podľa JetAge bol vynikajúcim pilotom aj inštruktorom. Pod krídla vzal od roku 2016 viac ako štyristo študentov a sám nalietal tisíce hodín. Navyše bol talentovaný herec. Hral v divadle v Radošine, natočil sériu pre televíziu a dobrovoľne vystupoval aj vo firemných videách leteckej školy. "Majo, ďakujeme ti za úsmev, ktorý si do našich životov doniesol, za čas, ktorý si nám venoval. Je nám ľúto, že sa minul prirýchlo, ale vážime si to a sme zaň vďační. Veríme, že na nás pozeráš z miesta, ktoré si miloval," odkázali mu kolegovia z JetAge do neba.

Štvormiestne lietadlo spadlo do poľa pri obci Trenčianske Stankovce v stredu 22. februára popoludní. Zahynul pilot Marián Oravec (43), ktorého pochovali v sobotu v Behynciach, policajt Roman Zlatovský (26), ktorého pochovali v Novom Meste nad Váhom, Rastislav Navrátil (42) z Trenčína a Maroš Klein (26). Lietadlo, ktoré spadlo malo označenie Diamond DA-42 a na Slovensku je ich registrovaných päť.

