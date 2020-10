Peter mal našťastie na tejto karte, ktorú používa len na internetové platby, iba 100 eur. Ak by platil bežnou kartou, prišiel by o oveľa viac. Na druhej strane: keby kartu, ktorú používa pre internet, nekontroloval, neprišiel by na to.

Chyba v platobnej bráne

Na problém nás upozornil, aby varoval ďalších nakupujúcich. Keď si vo štvrtok po 18. hodine všimol, že Bazar.sk mu začal z ničoho nič sťahovať platbu za zvýraznenie inzerátov niekoľkokrát za sebou, bol v šoku. Oslovil teda bazar.sk a tam mu oznámili, že nie je sám, komu sa to stalo. Na vine vraj bola chyba v platobnej bráne. Všetky chybne stiahnuté platby majú byť zákazníkom vrátené na ich bankové účty v najbližších dňoch.

Ak ste teda niečo platili cez portál bazar.sk, ubezpečte sa radšej, či máte na karte dosť peňazí na najbližší nákup.

„Mali by ste ľudí na to upozorniť, možno si to niektorí nevšimli, ale veľa ľuďom odišli platby až do limitov na kartách, možno v stovkách eur! Takýto prešľap, kedy v priebehu jednej minúty prejde skoro 30 platieb od jedného zákazníka, nie je nič normálne a systém to mal okamžite vyhodnotiť ako zlyhanie. Aj systém Tatra banky, cez ktorú to išlo,“rozohnil sa čitateľ, ktorý nevie pochopiť, že takéto niečo je v 21. storočí možné.

Neoprávnené platby budú stornované

Oslovili sme Tatra banku, ktorá poskytuje uvedenej spoločnosti platobnú bránu. „Príčinou vzniknutej situácie bola technická chyba na strane obchodníka,“ informovala nás hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.

Zároveň nás ubezpečila, že držitelia platobných kariet nemusia mať obavy. „Všetky neoprávnené platby budú na základe žiadosti od obchodníka stornované. Bližšie informácie k technickej chybe a následnej refundácií finančných prostriedkov poskytne svojim klientom priamo obchodník,“ dodala.

Dostali ste sms?

Ten medzitým prostredníctvom Živé.sk zverejnil informáciu, že vzniknutú chybu odstránili do 10 minút a všetkých dotknutých používateľov medzičasom informovali prostredníctvom SMS správy. Malo by ich vraj byť 219. Zrejme je ich však viac, lebo náš čitateľ o peniaze prišiel a sms-ku zatiaľ nedostal.

Všetky chybne stiahnuté platby majú byť zákazníkom vrátené na ich bankové účty v najbližších dňoch.

Môžete podať trestné oznámenie

Polícia o prípade nevedela, ale dala nám hneď návod, čo urobiť, keď na také niečo prídete. „V prípade, ak došlo ku škode, alebo ak občan má dôvodné podozrenie, že došlo k nezákonnému konaniu, môže podať trestné oznámenie na ktoromkoľvek najbližšom útvare Policajného zboru alebo na prokuratúre a predložiť dôkazy o tom, že bol takýto trestný čin spáchaný,“povedala nám policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

